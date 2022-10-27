CHP’li Özel: “Kayseri’de 16 bin hane kışa girerken ekmeksiz kaldı”

CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, bir dizi ziyarette bulunmak üzere kente geldi. CHP Kayseri İl Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda ise, CHP İl Başkanı Ümit Özer ve CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ile birtakım açıklamalarda bulundu. Kayseri’nin ekonomik ve siyasal konularına değinen Özgür Özel, değerlendirmelerde bulundu.

‘Her geçen gün Türkiye gibi Kayseri’de kötüye gidiyor’ diyen Özgür Özel “Kayseri, Adalet ve Kalkınma Partisine geçmiş seçimlerde ve yerel seçimlerde önemli destekler vermiş olan ve bunun karşılığını almayı bekleyen bir şehir iken bugün durumu tamamen bambaşka bir noktada. Geçen yıl yüzde 17,5 olan enflasyonun şu anda TÜİK’e göre ‘Tayyip’i Üzmeyen İstatistik Kurumu’nun baş harfleridir’ yüzde 83 olduğunu, gerçek enflasyonun yüzde 200’ün üzerinde olduğunu biz değil pazardaki, marketteki, sokaktaki vatandaşlarımız söylüyor” ifadelerini kullandı.

‘KAYSERİ’DE GERÇEK İŞSİZLİK YÜZDE 25’

Kayseri’nin AK Parti’ye ciddi oranda oy veren bir şehir olduğunu ifade eden Özel, şunları söyledi: “Kayseri’de işler iyi midir acaba diye baktık. Kayseri’de 2021 yılı itibariyle 33 bin iş yerinde 287 bin aktif sigortalı varken ve Kayseri yüzde 11,7 ile Türkiye ortalamasının üzerinde bir işsizliğe sahipken, 2021 yılı kayıtlı işsiz sayısı da 50 bin iken Kayseri’de şu an sadece son 1 ayda 16 bin işsiz daha eklendi. Yani 16 bin hane kışa girerken ekmeksiz kaldı. Ayda 16 bin işsiz ne demek, böylelikle devam ettiği takdirde işsizlik sayısı ikiye katlanıyor demek. Kayseri’de gerçek işsizlik yüzde 25.Kayseri’de bir Pınarbaşı kadar tarım alanı yok artık. Ekilmiyor, dikilmiyor. İşte AKP’nin Kayseri özelindeki tarım politikası. Kayseri Türkiye’de tarım alanında 5’inci denir hep. Bu durum 2020 yılına gelince 6’ncılığa gerilemişti şimdi ise 8’inciliğe. Eskiden hızlı koşan Kayseri’yi gelen geçiyor gelen geçiyor. Kayseri oy verirken kepçeyle veriyor, hükümet Kayseri’ye verirken çay kaşığı bile vermiyor. 81 il ilçeden 77’nci sırada. Kayserilinin AK Parti’ye yaptığına bak, AK Partinin Kayseri’ye ettiğine bak. Bu seçimde işte bu denge yerine oturacak”.