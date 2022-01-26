CHP’li Orhan: “Doğal afetler üzerinden siyaset olmaz”

Hafta başından beri Türkiye’de kar yağışı etkili oluyor. Birçok şehirde olduğu gibi Kayseri’de kara teslim oldu. İstanbul’a göre yağışın Kayseri’de doğal afete sebep olmadığını ifade eden CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Gonca Yelda Orhan, yerde 10-15 santim kar olduğunu ancak bunun doğal afet kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Orhan, “Doğal afetin olmadığı bir şehirdeyiz. Yerlere baktığımız zaman Kayseri Büyükşehir belediyesi neden bu sokakları temizlemedi? Neden ana arterlerde buzlanma var diye eleştiri yapmaya gelmedik. Biz buraya şehrin gerçeklerini göstermeye geldik. Doğal afetle mücadelenin nasıl olabileceğini veya ne kadar başarılı olup olmadığını göstermeye geldik. Adı üstünde doğal afet. Kayseri’de de İstanbul’da da veya dünyanın neresine giderseniz gidin bu durumla mücadele belli bir noktaya kadardır. Bu durum üzerinden siyaset yapmanın toplum içinde bir faydası olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.

‘İSTANBUL 3 GÜNDÜR DOĞAL AFETLE KARŞI KARŞIYA’

İstanbul’un 3 gündür doğal afetle mücadele ettiğini ve başarılı olduğunu savunan CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Gonca Yelda Orhan, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yapmış olduğu açıklamayı eleştirdi. Gonca Yelda Orhan, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, 7 bin 500 personeli ve bin 500 aracıyla bütün İstanbul’a yetmeye çalıştı. Bu anlamda halk da destek oldu. Ama dönüp baktığımız zaman Ulaştırma Bakanı çıkıp diyor ki; ‘Biz kendi uhdemizde olan yerleri temizledik.’ Nasıl kendi uhdenizde olan yerleri temizliyorsunuz? Siz sadece kendi seçmeninizin bakanı mısınız, yoksa tüm Türkiye’nin bakanı mısınız? Doğal afet üzerinden siyaset yapmayalım insanları kutuplaştırmayalım” şeklinde konuştu.

‘KAYSERİSPOR SADECE AK PARTİ’NİN SPOR ALANI DEĞİLDİR’

İstanbul Havalimanında 25 bin kişinin mahsur kaldığını ifade eden Gonca Yelda Orhan bu konularda siyaset yapmanın ne Türkiye’ye ne de Kayseri’ye faydası olduğunu belirtti. Orhan, “Bakın 2- 3 gündür İstanbul havalimanını takip ediyorum. 25 bin kişi İstanbul havalimanında mahsur kaldı. O zaman böyle mi siyaset yapalım. 25 bin kişi neden İstanbul havalimanında mahsur? Neden metro yapılmadı? Neden bu insanlara yiyecek götürülmedi? Oteli olmayan bir alana siz nasıl havalimanı yaparsınız ve hatta sizin yıkmaya çalıştığınız Atatürk Havalimanına siz uçak indiriyorsunuz. Kendi uçaklarınız kendi yaptığınız havalimanına inemiyor. Ama yüz yıldır orada olan Atatürk Havalimanı’na iniyor ve siz burayı yıkmaya çalışıyorsunuz. Buralardan mı siyaset yapalım yani. Bu siyasetin hiçbirimize faydası yok. Kayseri’de yaşayıp da İstanbul’a birkaç günlüğüne gitmiş olan Kayserili vatandaşlarımıza ve Kayseri markasını temsil eden arkadaşlarımıza sesleniyorum. Kayseri’de yaşayıp Kayseri’nin sorunlarını görmezken, İstanbul’a birkaç günlüğüne maç için giden Kayserispor’u temsil eden arkadaşımızın da bu konuda siyaset yapmasının çok etik olduğunu düşünmüyorum. Kayserispor sadece AK Parti’nin spor alanı değildir. Tüm Kayserinin spor alanıdır. 1,5 milyonluk nüfusta böyle bir şeyin yapılması doğru değildir. İstanbul’a bakıyoruz 21 milyon nüfus. Bakın 1.5 milyonluk şehirde yolları görüyorsunuz. 21 milyonluk şehirde kar araçlarının giremeyeceği ve tuzlama yapamayacağı noktalardan siyaset yapmanın ne Kayseri’ye faydası var ne de ülkemize faydası var” ifadelerini kullandı.