CHP'li belediye istihdam sağlamak amacıyla satın aldığı fabrikayı işletemeden kiraya veriyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de istihdam sağlamak için 2011 yılında ortaklaşa alınan meyve sebze kurutma tesisinin kiralama usulüyle devredilmesi, Kırşehir Belediyesi tarafından belediye meclis toplantısında gündeme getirildi.

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  • 04.11.2022 17:14
  • Güncelleme: 04.11.2022 17:14
CHP'li belediye istihdam sağlamak amacıyla satın aldığı fabrikayı işletemeden kiraya veriyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de istihdam sağlamak için 2011 yılında ortaklaşa alınan meyve sebze kurutma tesisinin kiralama usulüyle devredilmesi, Kırşehir Belediyesi tarafından belediye meclis toplantısında gündeme getirildi.

Geçtiğimiz dönem Kırşehir Belediyesi, İl Özel İdaresi (Kırşehir Jeotermal AŞ) ve Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından ortaklaşa alınan ve jeotermal suyun daha elverişli ve verimli kullanılması amacıyla kurulan meyve ve sebze kurutma tesisinin bir iş insanına (10+10) 20 yıllığına kiralama usulüyle verilmesi, CHP’li Kırşehir Belediyesi tarafından 3 Kasım’da Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde yapılan belediye meclis toplantısında meclis üyelerine teklif edildi. Meclis toplantısında AK Partili üyelerin müteşebbisin kim olduğunun açıklanması talebi ise reddedildi.

Meclis toplantısında alınan karar gereğince alan kişi, 2 yıl içerisinde üretim yapmazsa tesis belediyeye iade edilecek.

İHA

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