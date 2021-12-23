Cezaevindeki tatbikat paniğe neden oldu

Sivas Kapalı Cezaevindeki tatbikat çevrede paniğe neden oldu, 112'ye yağan ihbarlar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Sivas Kapalı Cezaevindeki tatbikat çevrede paniğe neden oldu, 112’ye yağan ihbarlar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Sivas’ta bugün sabah saatlerinde Sivas Kapalı Cezaevinden yükselen siren sesleri çevrede paniğe neden oldu. Cezaevindeki hareketliliği görenler ve duyanlar 112’yi arayarak yangın ihbarında bulundu. Tatbikattan haberiz sağlık ekipleri ve polis tarafından bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler cezaevine vardıklarında, cezaevi idaresi, AFAD ve İtfaiye tarafından ortaklaşa bir tatbikat yapıldığını öğrenip normale döndü.