Ceyhan savcısı Demir, son yolculuğuna uğurlandı

Ziyarete geldiği babasının evinde kalp krizi geçiren Adana'nın Ceyhan ilçesi savcısı Sait Demir, memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

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  • 18.02.2022 14:25
  • Güncelleme: 18.02.2022 14:25
Ceyhan savcısı Demir, son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ziyarete geldiği babasının evinde kalp krizi geçiren Adana’nın Ceyhan ilçesi savcısı Sait Demir, memleketi Kırşehir’de son yolculuğuna uğurlandı.

Cuma namazına müteakip Sanayi Camii’nde kılınan cenaze namazına Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, CHP Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ile birlikte siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda yakını katıldı. Cenaze namazının ardından Sait Demir’in cenazesi Mucur ilçesine bağlı Kızılağıl köyüne defnedildi.

Savcı Demir, 2007 yılında Trabzon’un Tonya ilçesinde görevine başlamış sonrasında ise Van Başkale, İzmir Seferihisar, Konya ardından ise Adana Ceyhan’a tayin olmuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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