Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 'kaçak akaryakıt ürünü' satacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yapılan denetimlerde ele geçirilen 522 ton kaçak akaryakıt ürünlerini ihale ile satacak.

PAYLAŞ
  • 10.02.2022 12:28
  • Güncelleme: 10.02.2022 13:13
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 'kaçak akaryakıt ürünü' satacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yapılan denetimlerde ele geçirilen 522 ton kaçak akaryakıt ürünlerini ihale ile satacak.

İl müdürlüğü yetkilileri tarafından Tomarza ilçesinde yapılan denetimlerde bir depoda 522 ton 100 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, ele geçirilen kaçak akaryakıt ürünlerinin ihale ile satılacağı belirtildi.

İhale ile litresi 65 kuruştan satışa çıkarılan kaçak akaryakıt ürünlerinin tahmini toplam bedelinin 339 bin 365 TL, ihalenin geçici teminatın ise 67 bin 873 TL olacağı bildirildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de karla mücadele devam ediyor

Kayseri'de karla mücadele devam ediyor

Kayseri'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kayseri'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

83 yaşındaki Zeliha teyzenin ördüğü çoraplar sınırdaki askerlere ulaştı

83 yaşındaki Zeliha teyzenin ördüğü çoraplar sınırdaki askerlere ulaştı

Kar yere, Talas belediyesi yollara düştü

Kar yere, Talas belediyesi yollara düştü

Kayseri'de 6 ilçede eğitime kar engeli

Kayseri'de 6 ilçede eğitime kar engeli

Kayseri'de zincirleme kaza: 1 yaralı

Kayseri'de zincirleme kaza: 1 yaralı

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İYC'den 'Genç Dijital Liderler Çalıştayı'

İYC’den ‘Genç Dijital Liderler Çalıştayı'

Başkan Büyükkılıç: 'Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projemizde kuralar çekiliyor'

Başkan Büyükkılıç: 'Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projemizde kuralar çekiliyor'

DAHA FAZLA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 'kaçak akaryakıt ürünü' satacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 'kaçak akaryakıt ürünü' satacak

Kocasinan, güvenli asansör istatistiğinde 5 yıldır Türkiye birincisi

Kocasinan, güvenli asansör istatistiğinde 5 yıldır Türkiye birincisi

Kayseri'de 3 farklı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri'de 3 farklı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

20 kamyonet çalıntı malzeme emniyet bahçesinde sergilendi, sahiplerini bekliyor

20 kamyonet çalıntı malzeme emniyet bahçesinde sergilendi, sahiplerini bekliyor

Büyükşehirden sokak hayvanları için 48 ton mama desteği

Büyükşehirden sokak hayvanları için 48 ton mama desteği