Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 'kaçak akaryakıt ürünü' satacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yapılan denetimlerde ele geçirilen 522 ton kaçak akaryakıt ürünlerini ihale ile satacak.

İl müdürlüğü yetkilileri tarafından Tomarza ilçesinde yapılan denetimlerde bir depoda 522 ton 100 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, ele geçirilen kaçak akaryakıt ürünlerinin ihale ile satılacağı belirtildi.

İhale ile litresi 65 kuruştan satışa çıkarılan kaçak akaryakıt ürünlerinin tahmini toplam bedelinin 339 bin 365 TL, ihalenin geçici teminatın ise 67 bin 873 TL olacağı bildirildi.