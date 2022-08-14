Çevre huzurunu sağlamak için gelen polisin üzerine araç sürdü

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir grup, çevreyi rahatsız ederek mahalle sakinlerinin huzurunu bozuyordu. Mithatpaşa Mahallesi sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenliği sağlamaya çalışırken kimliği bilinmeyen kişi, polis memurunun üzerine araç sürdü. O anlar saniye saniye kaydedildi.