Çevre huzurunu sağlamak için gelen polisin üzerine araç sürdü
Kayseri'de çevreyi rahatsız eden kişileri polis ekiplerine bildiren mahalle sakinleri, polisin üzerine araç süren şahsı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
- 14.08.2022 11:12
- Güncelleme: 14.08.2022 11:12
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir grup, çevreyi rahatsız ederek mahalle sakinlerinin huzurunu bozuyordu. Mithatpaşa Mahallesi sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenliği sağlamaya çalışırken kimliği bilinmeyen kişi, polis memurunun üzerine araç sürdü. O anlar saniye saniye kaydedildi.
1ha
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