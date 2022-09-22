Çevre dostu Kocasinan'da daha hijyenik temizlik

Kocasinan Belediyesi, daha temiz ve sağlıklı bir Kocasinan için çöp konteynerlerini modern araçlarla dezenfekte ederek temizliyor. Ayrıca bitkisel atık yağ toplama kutuları ile kıyafet ve evsel tekstil atık kutularını da temizleyen ekipler, çalışmalar sayesinde ilçe sakinlerine hijyenik bir ortam sunuyor. Daha çevreci bir Kocasinan için çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların sağlığı açısından temizlik işlerine büyük önem verdiklerini ifade etti.

PAYLAŞ
  • 22.09.2022 12:01
  • Güncelleme: 22.09.2022 12:41
Çevre dostu Kocasinan'da daha hijyenik temizlik
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi, daha temiz ve sağlıklı bir Kocasinan için çöp konteynerlerini modern araçlarla dezenfekte ederek temizliyor. Ayrıca bitkisel atık yağ toplama kutuları ile kıyafet ve evsel tekstil atık kutularını da temizleyen ekipler, çalışmalar sayesinde ilçe sakinlerine hijyenik bir ortam sunuyor. Daha çevreci bir Kocasinan için çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların sağlığı açısından temizlik işlerine büyük önem verdiklerini ifade etti.

‘Temizlik imandadır’ anlayışıyla daha yaşanabilir bir çevre için birçok projeyi hayata geçirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Temiz bir Kocasinan için hijyene dikkat ediyor, vatandaşlarımızın sağlığına azami önem gösteriyoruz. Bu çerçevede Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz tarafından, modern çöp konteyner yıkama aracı ile düzenli olarak temizlenen hijyenik, uzun ömürlü ve estetik görünümlü çöp konteynerlerini yeniden vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Modern araçlarla, çöp konteynerlerini hızlı ve kolay bir şekilde temizliyor, böylelikle çevrede oluşabilecek kötü kokuların ve görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, “Daha nezih ve sağlıklı şartlarda vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yemliha'yı dolu vurdu

Yemliha’yı dolu vurdu

Kayseri Erciyes Cup'ın 16'ncısı 29 Eylül'de başlayacak

Kayseri Erciyes Cup’ın 16’ncısı 29 Eylül’de başlayacak

Anadolu Lisesi ve Köy Enstitüsü protokolleri imzalandı

Anadolu Lisesi ve Köy Enstitüsü protokolleri imzalandı

Öğrencilere KADES bilgilendirmesi

Öğrencilere KADES bilgilendirmesi

Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ile Kızılay hayır panayırına katıldı

Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ile Kızılay hayır panayırına katıldı

Semt pazarında bu haftanın sebze ve meyve fiyatları

Semt pazarında bu haftanın sebze ve meyve fiyatları

Çok Okunanlar
1
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

2
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

3
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

4
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

5
Kayseri'de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

Kayseri’de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

6
Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erkilet'te yağmur suyu yollarda birikti, trafik aksadı

Erkilet’te yağmur suyu yollarda birikti, trafik aksadı

Bünyan'daki sel bölgesinde yaralar sarılıyor

Bünyan’daki sel bölgesinde yaralar sarılıyor

DAHA FAZLA
Kayseri'de Anadolu Mobilya Fuarı'nın tanıtımı yapıldı

Kayseri'de Anadolu Mobilya Fuarı'nın tanıtımı yapıldı

Tarihi Kervansaray'da KAYÜ Bünyan MYO'nun Akademik Kurul Toplantısı yapıldı

Tarihi Kervansaray'da KAYÜ Bünyan MYO'nun Akademik Kurul Toplantısı yapıldı

Sahabiye Kentsel Dönüşüm ihalesine yine katılım olmadı

Sahabiye Kentsel Dönüşüm ihalesine yine katılım olmadı

Bunalıma girdi, işlettiği marketinde kendini astı

Bunalıma girdi, işlettiği marketinde kendini astı

Başkan Dr. Palancıoğlu: 'AB Bölgeler Komitesi, Kayseri'yi tanıyacak ve keşfedecek'

Başkan Dr. Palancıoğlu: 'AB Bölgeler Komitesi, Kayseri'yi tanıyacak ve keşfedecek'