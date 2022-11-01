Çevre Bakanlığı'ndan Öksüt Maden İle İlgili ÇED Toplantısı

Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı adına Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Develideki Öksüt Altın Madeni hakkında 'Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı Toplantısı' düzenlendi.

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  • 01.11.2022 17:34
  • Güncelleme: 01.11.2022 18:11
Çevre Bakanlığı'ndan Öksüt Maden İle İlgili ÇED Toplantısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı adına Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Develideki Öksüt Altın Madeni hakkında ’Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı Toplantısı’ düzenlendi.

Öksüt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kayseri İli Develi İlçesi Yedek, Epçe, Öksüt ve Zile Mahalleleri Mevkiinde Öksüt Altın Madeni İşletmesi açık ocaklar, Yığın Liçi ve Cevher Zenginleştirme Tesisi Kapasite Artışı Projesinin yapılması için Develi Kadın ve Gençlik Merkezinde halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için ’Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı Toplantısı’ yapıldı. Toplantıda; Kaymakam Mehmet Tunç, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, Çevre Bakanlığı temsilcileri, ilçe protokolü, ilçedeki siyasi parti yöneticileri, ilçe oda ve STK temsilcileri, il ve ilçedeki tarım hayvancılık ile sulama birlik ve kooperatif temsilcileri, Öksüt Madencilik Çevre ve Sosyal Etki Yönetişim Direktörü Pelin Usta Özkayhan, Dış İlişkiler Müdürü Olgun Otyakmaz, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, nakliyeciler ve ilçe halkından yaklaşık 400 kişi katıldı. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nin 9. Maddesi gereğince açış konuşmasını Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu yaptı. ÇED Raporunu hazırlayan ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti. temsilcileri de Öksüt Altın Madeni İşletmesi Açık Ocaklar, Yığın Liçi ve Cevher Zenginleştirme Tesisi Kapasite Artışı Projesi hakkında sunum yaptı. Davetliler; sunum ve konuşmalar sonrasında kurumsal ve şahsi görüşleri ile ilgili yönelttikleri soruları Öksüt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti. temsilcileri cevapladı.

Özellikle maden arazisinin çevreye etkileri ve genişleme alanları ile ilgili sorular yöneltilirken paydaş katılım ve bilgilendirme konusunda da daha etkin olunması talep edildi.

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İHA

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