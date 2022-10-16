Ceviz ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti

Kayseri'nin Talas ilçesinde ceviz ağacından düşen 65 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

PAYLAŞ
  • 16.10.2022 12:48
  • Güncelleme: 16.10.2022 13:36
Ceviz ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Talas ilçesinde ceviz ağacından düşen 65 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Başakpınar Mahallesi Çalıkoğlu Sokak’ta ceviz ağacına çıkan Şükrü A. (65), dengesini kaybederek aşağı düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Şükrü A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç Kitap Fuarı'nı gezdi

Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç Kitap Fuarı'nı gezdi

Başkan Palancıoğlu, Çarşı Melikgazi'deki çalışmaları inceledi

Başkan Palancıoğlu, Çarşı Melikgazi'deki çalışmaları inceledi

Başkan Çolakbayrakdar'dan Bartın için başsağlığı mesajı

Başkan Çolakbayrakdar'dan Bartın için başsağlığı mesajı

5. Kayseri Kitap Fuarı, 7'den 70'e tüm kitap dostlarını ağırlıyor

5. Kayseri Kitap Fuarı, 7'den 70'e tüm kitap dostlarını ağırlıyor

Başkan Büyükkılıç, 'Şehrimize 3 puan yakıştı'

Başkan Büyükkılıç, “Şehrimize 3 puan yakıştı”

Vali Çiçek: 'Gençlerimizi zehirlemek isteyen alçaklara göz açtırmayacağız'

Vali Çiçek: 'Gençlerimizi zehirlemek isteyen alçaklara göz açtırmayacağız'

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

3
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

4
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

5
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

6
Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sigara izmariti yangın çıkardı

Sigara izmariti yangın çıkardı

Batı illerine uyuşturucu sevkiyatı Kayseri polisine takıldı

Batı illerine uyuşturucu sevkiyatı Kayseri polisine takıldı

DAHA FAZLA
Niğde'de kiraladığı forklifti Kayseri'de satan dolandırıcı yakalandı

Niğde'de kiraladığı forklifti Kayseri'de satan dolandırıcı yakalandı

Dolandırıcılar bu kez de kendilerini avukat olarak tanıttı

Dolandırıcılar bu kez de kendilerini avukat olarak tanıttı

Ceviz ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti

Ceviz ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti

Kazım Karabekir Mahallesi'nde 2 işyeri kiraya verilecek

Kazım Karabekir Mahallesi'nde 2 işyeri kiraya verilecek

Komşusu 2 çocuk annesi kadını çocuklarının gözleri önünde öldürdü

Komşusu 2 çocuk annesi kadını çocuklarının gözleri önünde öldürdü