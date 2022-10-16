Ceviz ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti

Kayseri’nin Talas ilçesinde ceviz ağacından düşen 65 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Başakpınar Mahallesi Çalıkoğlu Sokak’ta ceviz ağacına çıkan Şükrü A. (65), dengesini kaybederek aşağı düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Şükrü A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.