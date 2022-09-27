Çevikel: “KumsMall AVM’nin çatısı sökülüp yeniden yapılması gerekiyor”

Bir televizyon programına ayrı ayrı telefonla katılan taraflar, yapılan ve yapılmayan işleri anlattı.

Kumsmall AVM eski Denetim Kurulu Başkanı Hacı Çevikel ve Kumsmall eski Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Işık konuyla ilgili açıklamalarda bulundular. Hem Çevikel hem Işık problemin çözüme kavuşturulması için alışveriş merkezinin çatısının komple sökülüp yeniden yapılması gerektiğini söylediler.

Şu anki Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya’nın olayları çarpıttığını iddia eden eski yönetici Hacı Çevikel, alışveriş merkezinin mesken ve ruhsatının taşeron firma tarafından alınması gerektiğini Sarıkaya’nın ise cezayı kooperatifin ödemesi için gayret gösterdiğini öne sürdü. TOKİ’den ihaleyi alan müteahhidin sözleşmesine işaret eden Çevikel, “Bu müteahhit işi yapıp, meskeni alıp iş yerlerine teslim etmek zorundadır. Meskenler alınmamış. Müteahhitten kaynaklanan sıkıntıyı sanki kooperatif sorumlu gibi gösterip, devamlı kooperatiften ziyade birileri için çabalıyor. (Ercan Sarıkaya) Biraz başkanlık yapar da kooperatif için çabalarsa, konuları çarpıtmazsa hem üyelerimiz mağdur olmaz hem de hakkaniyet açısından doğru olanı yapmış olur” ifadelerini kullandı.

‘MÜTEAHHİDİN YAPMASI GEREKEN İŞİ BİZ YAPIYORUZ’

AVM çatısının projeye uygun yapılmadığını bilir kişi raporlarıyla ortaya konduğunu belirten Çevikel, bunun sorumlusunun da yüklenici müteahhit olduğunu vurguladı. Sorunu hukuk yoluyla çözmek istediklerini ancak Ercan Sarıkaya’nın bundan rahatsız olduğunu savunan Çevikel, “Niye tutuştu? Baktı ki 20 aylık yönetim hukuk yoluyla çözmek istiyor. Geçici konuşmalarla değil. Ne hikmetse Ercan Sarıkaya’nın buna pek gönlü olmuyordu. Kooperatiften kaynaklanan bir problem değil ki, projeden kaynaklanan bir şey. Müteahhidin yapması gereken işi bile biz yapıyoruz. Bu problemin çözülmesi için, çatının komple sökülüp yapılması lazım” diye konuştu.

‘YENİ ÇATI YAPILMADAN AKINTININ KESİLMESİ ÇOK ZOR’

İnşaattan sorumlu başkan olarak Kumsmall AVM ve Erciyes Yapı Kooperatifi’nde görev aldıklarını söyleyen İsmail Işık da, “Göreve geldiğimizde AVM, TOKİ tarafından bitirilmiş ve eski yönetim tarafından bize teslim edilmişti. AVM kapalı iken Memduh Büyükkılıç başkanımız AVM’yi gezerken biz bunun farkına vardık. Çatının inşaatını biz yaptırmadık ki, bizzat çatıya kendim ve ekibimle çıktık. Çatıdaki sorunun sebeplerini araştırdık. Çatı projeye uygun yapılmamış. Eski yönetimden çatının projesini alamadık. Çatının raporunu aldık. Yeni çatı yapılmadan orada akıntının kesilmesi çok zor. 122 bin metrekare çatıdan bahsediyoruz. Çatının yeniden yapılması çok ciddi rakamlara mal olur. Şimdi net bir rakam veremiyorum. Çünkü çatıda ciddi sorunlar var. İstanbul’dan çatının su tahliyesini yapan bir şirket getirdik. Başka yetkililer de geldi TOKİ’den. Çatıyı incelediklerinde 500 küsür oluk olması gerekirken 380 tane oluk olduğunu tespit ettirdik” dedi.

KumsMall Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya da, çatı sorununu aşmak için göreve geldikleri yaz aylarından itibaren çalıştıklarını söyledi. Bilirkişi raporu doğrultusunda tamir işlerinin sürdüğünü ifade eden Sarıkaya, tamir malzemelerinin yurtdışından gelmesi nedeniyle gecikme yaşandığını ifade etti.