Cemre öncesi son kar

Baharın müjdecisi olarak bilinen 'cemre' havaya düşmeden önce son kar yağdı.

PAYLAŞ
  • 10.02.2022 15:08
  • Güncelleme: 10.02.2022 15:42
Cemre öncesi son kar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Baharın müjdecisi olarak bilinen ’cemre’ havaya düşmeden önce son kar yağdı.

Halk arasında ’baharın müjdeleyicisi’ olarak bilinen cemrenin ilki cumartesi günü havaya düşecek. ’Sıcaklık’ ve ’sıcaklığın yükselişi’ anlamlarında kullanılan cemre, 26 Şubat’ta suya, 5 Mart’ta ise toprağa düşecek. Cemre havaya düşmeden önce ise kente son kar yağışı gerçekleşti.

Cemre nedir?

Türk Dil Kurumu’na göre cemre, ‘Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi’ demektir. Ateş, ve kor anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. Cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor. Cemre düşmesi hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Hacılar Hükümet Konağı yapımına başlanacak

Hacılar Hükümet Konağı yapımına başlanacak

Ev ve iş yeri fareleri yakalandı

Ev ve iş yeri fareleri yakalandı

İYC'den 'Genç Dijital Liderler Çalıştayı'

İYC’den ‘Genç Dijital Liderler Çalıştayı'

Başkan Büyükkılıç: 'Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projemizde kuralar çekiliyor'

Başkan Büyükkılıç: 'Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projemizde kuralar çekiliyor'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 'kaçak akaryakıt ürünü' satacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 'kaçak akaryakıt ürünü' satacak

Kocasinan, güvenli asansör istatistiğinde 5 yıldır Türkiye birincisi

Kocasinan, güvenli asansör istatistiğinde 5 yıldır Türkiye birincisi

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bünyan Belediyesi'nden Büyükkılıç'a panolu teşekkür

Bünyan Belediyesi'nden Büyükkılıç'a panolu teşekkür

Mutlu Önal'dan milli takıma ziyaret

Mutlu Önal'dan milli takıma ziyaret

DAHA FAZLA
Meteoroloji'den 'çığ' uyarısı

Meteoroloji'den 'çığ' uyarısı

Cemre öncesi son kar

Cemre öncesi son kar

TOBB Şikago Türkiye Ticaret Merkezi, KTO üyelerine tanıtıldı

TOBB Şikago Türkiye Ticaret Merkezi, KTO üyelerine tanıtıldı

Başkan Yalçın 'Şeffaf Oda'da bin kişiyle görüştü

Başkan Yalçın 'Şeffaf Oda'da bin kişiyle görüştü

Okçuluk Milli Takımı, Kayseri'de kamp yapıyor

Okçuluk Milli Takımı, Kayseri'de kamp yapıyor