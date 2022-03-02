Cem evleri, elektrik faturalarındaki düzenlemeyi yeterli bulmadı

İbadethane olduklarını savunan yetkililer, cem evlerinin de ibadethane gibi düşünülüp dini kurum olarak elektrik faturası ödemesi gerektiğini öne sürdüler.

Türkiye çapında cem evleri, geçen haftalarda elektrik faturalarında 'ticarethane' olarak tanımlanmayı boykot etmiş, faturaların yüksek olduğunu dile getirerek bunları ödemeyeceklerini dile getirmişti. Kayseri Hacı Bektaş-ı Veli Derneği Başkan Yardımcısı Rüstem Gümüş, faturalarda cem evlerinin statüsünün 'konut' statüsüne alındığını ancak bu düzenlemenin yeterli olmadığını söyledi. Cem evlerinin statüsünün ibadethaneye çevrilmesi gerektiğini vurgulayan Gümüş, "Cumhurbaşkanı açıklamasında cem evlerinin ticarethane statüsü yerine konut statüsünde olacağını ifade etti. Bu açıklama tersinden bakıldığında çok acı. Bizim talebimiz sadece cem evlerinin ticarethane statüsünden alınması değil, cem evlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi ve faturaların diğer ibadethanelerde nasıl uygulanıyorsa cem evlerine de aynı usulde uygulanmasıdır. Hükümetin açıkladığı tutum topu tacı atmaktır, durumu yok saymaktır. Ayrıca inkar etme ve günü kurtarma üzerinedir. Bu haliyle sadece gelen fatura miktarı düşmüş olacak" diye konuştu.

"CEM EVLERİNİN STATÜSÜNÜ YORUMLAMAK KİMSENİN HADDİNE DEĞİLDİR"

Aleviliğin doğru bir şekilde tarif edilmediğini öne süren Gümüş, konunun kalıcı olarak çözülmesini istediklerini vurguladı. Gümüş, “Bizim talebimiz çok açık ve net. Cem evleri 'kültür evi' gibi isimlerle değil, ibadethane olarak kabul edilmeli. Cem evleri Alevilerin ibadethanesidir. Kabul edilmeyen şey budur. Alevi olmayanların bir kısmı ve hükümet temsilcileri; Aleviliğin bir inanç olmadığını, bunun bir inanç içerisinde bir 'yol, tarikat, düşünce, tasavvufi yorum, kültürel renklilik' gibi yorumluyor. Bunların hiçbirini kabul etmiyoruz. Cem evlerinin statüsünü yorumlamak kimsenin haddine değildir. Bir inancı o inanca mensup kişiler tarif edebilir ve tanımlayabilir. Cem evlerine 'ibadethane' payesi vermemeleri, buraların ibadethane olmadığı anlamına gelmiyor. Biz bütün inançlarla eşit koşullarda yaşamak istiyor, eşit hakları talep ediyoruz. Bu konularla ilgili atılacak adımların Alevilerin görüşleri ve talepleri dikkate alınarak yapılması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.