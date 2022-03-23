Çelik kasa hırsızları tutuklandı

Kayseri'de bir işyerinden içinde 61 bin Euro bulunan çelik kasayı çalan ve toprak altına gömen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

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  • 23.03.2022 10:50
  • Güncelleme: 23.03.2022 10:50
Çelik kasa hırsızları tutuklandı

Olay, önceki gün ismi açıklanmayan bir işyerinde meydana gelmişti. İçinde 61 bin Euro bulunan çelik kasa, 3 şüpheli tarafından çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, düzenlenen operasyonla olayı gerçekleştirdiği düşünülen S. A., E. A. ve E.A.’yı gözaltına aldı. Şüphelilerin çaldığı çelik kasa ise zanlıların gizlendiği evin bahçesinde toprağa gömülü halde bulunmuştu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelileri, hakim karşısına çıktı. Gece geç saatlerde sonuçlanan mahkeme sonunda S. A., E. A. ve E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1ha

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