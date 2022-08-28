Çay kurudu balıklar telef oldu, köylüler ise isyan etti

Sivas’ın Divriği ilçesinde kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle çay kurudu, kuruyan çayda yüzlerce balık telef oldu.

Sivas’ın Divriği ilçesinde kuruyan çay doğaseverleri ve köylüleri üzüyor. İddialara göre Divriği’ye 30 kilometre uzaklıktaki Kangal ilçesi Çetinkaya mevkiinde bulunan patates ve ayçiçeği üreticilerinin bilinçsiz sulama yapması ve kuraklığın da etkisiyle Çaltı Çayı adeta tamamen kurudu. Divriği ilçesi Güneş köyü girişinde kuruyan çayda yüzlerce balık telef oldu. Bölge halkı ise bu duruma isyan etti. Köylüler yetkililere seslenerek önlem alınmasını istedi. Öte yandan Divriği Kaymakamı Yakup Papaker ve Kangal Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur’un bölgeye giderek incelemelerde bulunduğu öğrenildi.

“Çaltı Çayımız kurudu”

Divriği Güneş Köyü Muhtarı Hasan Hüseyin Culha, Çaltı Çayının tamamen kuruduğunu belirterek, “Yaklaşık 15 gündür Çaltı Çayımız tamamen kurudu. Yukarıda Kangal ilçesinde denetimsiz ve usulsüz bir şekilde patates ve ayçiçeği üretimi yapan çiftçiler çaya dalgıç pompaları atıp bu aşağıda ki vadiyi tamamen kuruttu. Ölü balıklar görülür oldu. Bu konuya devletimizin bir an önce müdahale etmesi lazım” diye konuştu.

“Balıklar hep telef oldu”

Köy sakini Mehmet Gürsoy, bostanının kuruduğunu söyleyerek, “Kangal Çetinkaya köyünden su salmıyorlar. Bostanım kurudu, fasulyem kurudu. 2 senedir böyle. Önceden hiç böyle olmuyordu. Önceden bir boru kalınlığında su geliyordu şimdi hiç gelmiyor. Çayda damla yok. Balıklar hep telef oldu” dedi.