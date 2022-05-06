Çatısı yıkılan kerpiç evden mucize eseri kurtuldu

Yaklaşık bir haftadır kent genelinde etkili olan doluyla karışık sağanak yağmur, olumsuzluklara da neden oldu. Yeşilhisar’da bir evin çatısı aşırı yağışlara daha fazla dayanamayarak çöktü. Babadan kalma kerpiç evde tek yaşayan Ali Kök, yıkıntılar arasında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Gece yan odada yatarken büyük bir gürültüyle uyandığını anlatan Kök, yan odanın damının çöktüğünü fark ettiğini söyledi. Kök, “Çok şanslı idim. Çünkü o odada yatsam büyük ihtimalle ölürdüm. Şu anda çok tedirginim. Yağışlar devam ediyor ve ben burada kalmak zorundayım. Eşimden ayrıldım ve hamallık yaparak geçimimi sağlıyorum” diye konuştu.

Mağdur durumda olduğunu belirten Ali Kök, hiçbir sosyal güvencesinin olmadığını ve belediye başkanı, kaymakam ve Kayseri Valiliği’nden yardım talep belirtti.