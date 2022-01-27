Çatılarda oluşan buz sarkıtları tehlike saçıyor

Yozgat'ta binaların çatılarında oluşan buz sarkıtları ve kar yığınları tehlikeye davetiye çıkarıyor.

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  • 27.01.2022 16:18
  • Güncelleme: 27.01.2022 16:18
Çatılarda oluşan buz sarkıtları tehlike saçıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta binaların çatılarında oluşan buz sarkıtları ve kar yığınları tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Yozgat’ta son günlerde yaşanan yoğun kar yağışı sonrası soğuk hava ve don nedeniyle binaların çatılarında buz sarkıtları ve kar yığınları oluştu. Özellikle kentin işlek caddelerinde bulunan binalardan sarkan ve boyu bir metreyi geçen buzlar, muhtemel bir tehlikeye de davetiye çıkarıyor. Kentte vatandaşlar, iş yerlerinin çatısında oluşan kar yığınını ve buz sarkıtlarını kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışıyor.

Buz sarkıtlarının 1 metreden fazla

İş yerinde oluşan buzu temizlemeye çalışan ayakkabı tamircisi Mahmut Ekinci, “Yozgat’ta 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrası oluşan soğuklar nedeniyle çatılarda buz sarkıtları meydana geldi. Bir metreyi geçkin buz sarkıtları tehlikeye davetiye çıkartıyor. Biran önce itfaiye ekiplerinin buz sarkıtlarını kırması gerekiyor. Biz de iş yerimizde oluşan sarkıtları temizliyoruz” dedi.

Fırında çalışan Mehmet Deniz ise kartopu ile apartman oluklarında oluşan buz sarktıklarını düşürmeye çalıştığını söyleyerek, buz sarkıtlarının tehlike oluşturduğunu dile getirdi.

İHA

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