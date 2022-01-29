Çatı çöktü hayvanlar telef oldu

Olay, Kayseri’nin İncesu ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesinde meydana geldi. Etkisini gösteren kuvvetli kar yağışı sonrası ahırın çatısında kar kütleleri oluştu. M.A.’nın ahırının çatısında bulunan kar kütleleri çökmeye neden oldu.

Çatısı çöken ahır içinde bulunan 3 büyükbaş hayvan telef oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından enkaz altından çıkarılan hayvanlar başka ahırlara bağlanırken, telef olmak üzere olan 2 hayvan ise sahibi tarafından kesildi.

Beton altından kalan 3 hayvanın telef olduğu olayda, jandarma soruşturma başlattı.