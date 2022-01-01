Çarptığı kediyi yolda bırakmadı

Kayseri'nin Develi ilçesinde kediye çarpan otomobil sürücüsü, yaralı kediyi yoldan alarak uzaklaştı.

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  • Güncelleme: 01.01.2022 12:19
Çarptığı kediyi yolda bırakmadı
Kayseri'nin Develi ilçesinde kediye çarpan otomobil sürücüsü, yaralı kediyi yoldan alarak uzaklaştı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Develi ilçesinde kediye çarpan otomobil sürücüsü, yaralı kediyi yoldan alarak uzaklaştı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yola aniden çıkan kediye otomobil çarptı. Kedi yaralanırken, az ileride duran otomobil sürücüsü yaralı kediyi alarak uzaklaştı. Olay, güvenlik kameralarınca kaydedilirken, kedi sahibi Abdulmecid Kılınç, "Geçtiğimiz Pazartesi günü kedimiz akşamüstü evden çıkmıştı, gece geç saatlere kadar gelmeyince dışarı çıkıp aramaya başladık. Yaklaşık 1-2 saat boyunca mahallede gidebileceği yerlere baktık ama bulamadık. Olaydan bir gün sonra güvenlik kamerasına bakmak aklımıza geldi ve kamera görüntülerini incelediğimizde kedimize bir arabanın çarptığını ve çarpan araç sürücüsünün yaralı olduğu için kediyi arabasına alıp götürdüğünü gördük. Sürücünün kediyi götürebileceği veteriner ve bakım evlerine gittik lakin bir ize rastlayamadık. Sürücü bizi duyuyorsa kedimizi tekrar ait olduğu evine kavuşturmak için bize ulaşmasını rica ediyoruz" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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