Carlos Mane ilk golünü attı

Yukatel Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Carlos Mane, bu sezon ilk golünü kaydetti.

PAYLAŞ
  • 16.01.2022 10:34
  • Güncelleme: 16.01.2022 10:34
Carlos Mane ilk golünü attı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor’un Portekizli oyuncusu Carlos Mane, bu sezon ilk golünü kaydetti.

Yukatel Kayserispor’un sezon başında transfer ettiği orta saha oyuncusu Carlos Mane ligin 21.haftasında Adana Yeni Stadyumu’nda oynanan ve 1-1 sona eren Adana Demirspor maçında takımının tek golünü attı. Adana Demirspor maçında oyuna 61.dakikada Miguel Cardoso’nun yerine dahil olan Carlos Mane 87.dakikada attığı golle takımına beraberliği getirdi.

Topu ağlara gönderdikten sonra büyük sevinç yaşayan Carlos Mane sarı kırmızılı forma ile ligde ilk golünü attı. Carlos Mane bu sezon ligde 21 maçta forma giydi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
AK Parti'den hızlı tren iddialarına açıklama

AK Parti'den hızlı tren iddialarına açıklama

Uçak seyahatlerinde PCR testi uygulama kararları kesinleşti

Uçak seyahatlerinde PCR testi uygulama kararları kesinleşti

Şoförler Odası'nda Ali Ateş güven tazeledi

Şoförler Odası'nda Ali Ateş güven tazeledi

Erciyes'te çığ düştü: 1 ölü

Erciyes'te çığ düştü: 1 ölü

Çığ altında kalan diplomatın cansız bedenine ulaşıldı

Çığ altında kalan diplomatın cansız bedenine ulaşıldı

Milletvekili Dursun Ataş: ' Kayseri-Yerköy Hızlı Tren Projesi 2022 Yatırım Proğramında yer almadı'

Milletvekili Dursun Ataş: ' Kayseri-Yerköy Hızlı Tren Projesi 2022 Yatırım Proğramında yer almadı'

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

4
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

5
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Talas'ta kış çalışmaları aralıksız sürüyor

Talas'ta kış çalışmaları aralıksız sürüyor

Kayseri'de barajlar alarm veriyor

Kayseri'de barajlar alarm veriyor

DAHA FAZLA
SP'li Coşkun: 'Müjde, hızlı tren geliyor' yaygarası yapıyorlar'

SP’li Coşkun: 'Müjde, hızlı tren geliyor’ yaygarası yapıyorlar'

Büyükşehir, 78 mahalle yolunu ulaşıma açtı

Büyükşehir, 78 mahalle yolunu ulaşıma açtı

Talas'ta kırsal aktarması için özel durak

Talas'ta kırsal aktarması için özel durak

Genç personel istihdamına 'Hızlı Destek'

Genç personel istihdamına 'Hızlı Destek'

Kayseri'de 4 farklı yerden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Kayseri’de 4 farklı yerden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı