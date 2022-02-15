Çaresizliğin fotoğrafı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde altyapı çalışması sırasında kayan toprağın altında ayağı sıkışan işçi ekiplerin yoğun çalışması sonucu 3 saatte kurtarılırken, işçinin çaresiz bakışları ise yürekleri burktu.

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  • 15.02.2022 12:05
  • Güncelleme: 15.02.2022 12:37
Çaresizliğin fotoğrafı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde altyapı çalışması sırasında kayan toprağın altında ayağı sıkışan işçi ekiplerin yoğun çalışması sonucu 3 saatte kurtarılırken, işçinin çaresiz bakışları ise yürekleri burktu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yemliha Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, alt yapı çalışması yapan KASKİ’ye çalışan taşeron firmanın işçisi Duran Özcan, çalışma sırasında kayan toprağın altında kaldı. Yaklaşık 5 metre yerin altında beline kadar toprağa gömülen Özcan’ın ayağı da taşa sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olayın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alırken, AFAD ve itfaiye ekipleri de talihsiz işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kovalarla işçinin bulunduğu yerden su alan ekipler, bir taraftan da işçiyi teselli etti. Ayağı sıkışan Duran Özcan, ekiplerim hummalı çalışması sonucu 3 saatin ardından kurtarıldı. Bulunduğu yerden sedyeyle çıkarılan Özcan, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yürek burkan bakış

Öte yandan, 3 saattir kurtarılmayı bekleyen işçi Duran Özcan’ın çaresi bakışları objektiflere yansıdı.

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İHA

Kayseri Gündem
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