Canını kurtarmak için ağaca tırmandı

Sivas'ta çoban köpekleri tarafından kovalanan bir vaşak ağaca çıkarak canını kurtardı.

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  • Güncelleme: 02.01.2022 10:11
Canını kurtarmak için ağaca tırmandı
Sivas'ta çoban köpekleri tarafından kovalanan bir vaşak ağaca çıkarak canını kurtardı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta çoban köpekleri tarafından kovalanan bir vaşak ağaca çıkarak canını kurtardı.

Sivas’ın Ulaş ilçesi Karaşar köyünde ilginç bir olay gerçekleşti. Nesli tükenme tehlikesi altında olan bir vaşak yiyecek bulmak için indiği köyde çoban köpekleri tarafından kovalanmaya başladı. Canını kurtarmak için ağaca çıkan vaşağın yardımına köy sakinleri koştu. Köpeklerin sesini duyan köy sakinleri vaşağın ağaçtan inmesi için köpekleri bölgeden uzaklaştırdı. Köpekler uzaklaştıktan vaşak ağaçtan inerek gözden kayboldu. Vaşağın ağacın dalındaki halleri ise köy sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

Kayseri Gündem
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