Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi açıldı
Kayseri'de Çanakkale Savaşı ile ilgili çeşitli görsel materyallerin ve savaş objelerinin sergilendiği 'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' ziyaretçilere açıldı.
- 28.01.2022 15:33
- Güncelleme: 28.01.2022 15:33
Kayseri Cumhuriyet Meydanı tören alanına Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’ kuruldu. Müze 28-30 Ocak 2022 tarihinde 10.00-18.00 saatlerinde vatandaşlara açılacak.
Müzenin içerinde Çanakkale Savaşı’na ait görsel materyaller ve savaş objeleri sergileniyor.
BGC
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