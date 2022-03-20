Çanakkale Deniz Zaferi Wushu Kung Fu Turnuvası yapıldı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen Wushu Kung Fu Turnuvası Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 

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  • 20.03.2022 17:35
  • Güncelleme: 20.03.2022 17:35
Çanakkale Deniz Zaferi Wushu Kung Fu Turnuvası yapıldı

Müsabakalara 95 erkek, 70 kız olmaz üzere toplam 165 sporcu katıldı. 2008 ile 2012 doğumlu sporcuların katıldığı müsabakalara Atatürk Spor Salonu ev sahipliği yaptı. Şehitler için Kuran'-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan seremoni töreninde konuşan Wushu Kung Fu İl Temsilcisi Faruk Hasetçi, “Çanakkale turnuvasına hoş geldiniz. Turnuvamızın ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sevgili ailelerimiz ve sporcularımız, ilimizde Wushu sporu birçok branşın yan yana gelmesi ile hareketlendi. Dünya’da bu spor kabul edildi. Ülkemizde de yapılıyor ve çok başarılıyız. Kayserimizde Avrupa ve Dünya dereceli sporcularımız var. Kayseri bu bayrağı çok daha ileriye taşıyacaktır. Turnuvanın hazırlanmasında emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

1ha

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