Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kutlanıyor

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle İl Müftüsü Mehmet Yaman ve beraberindeki heyet Vali Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret etti.

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  • 04.10.2022 09:36
  • Güncelleme: 04.10.2022 09:36
Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kutlanıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle İl Müftüsü Mehmet Yaman ve beraberindeki heyet Vali Hüdayar Mete Buhara’yı ziyaret etti.

Vali Mete Buhara, din hizmetlerinin layıkıyla ifası için gece-gündüz gayret gösteren tüm din görevlilerinin haftasını tebrik ettiğini söyledi. İl Müftüsü Mehmet Yaman da, 1-7 Ekim tarihlerinde kutlanan ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın bu seneki temasının ‘Peygamberimiz, Cami ve İrşat’ olarak belirlendiğini ifade ederek hafta dolayısıyla gerçekleştirilecek programlar hakkında bilgi sundu.

İHA

Kayseri Gündem
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