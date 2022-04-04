Camiler, Ramazan ayında da gül kokuyor

Kocasinan Belediyesi tarafından 2014 yılında Kayseri'de ilk olarak kurulan 'Cami Temizleme Ekibi', ilçe sınırları içerisindeki tüm camileri periyodik olarak temizleyerek, dezenfekte edip gül suyuyla yıkıyor. Kocasinan Belediyesi'nin sosyal alandaki çalışmalarıyla örnek bir belediye olduğunu vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların daha temiz ve daha huzurlu bir şekilde ibadet yapmalarına katkı sağladıklarını söyledi.

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  • 04.04.2022 11:35
  • Güncelleme: 04.04.2022 14:02
Camiler, Ramazan ayında da gül kokuyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi tarafından 2014 yılında Kayseri’de ilk olarak kurulan ‘Cami Temizleme Ekibi’, ilçe sınırları içerisindeki tüm camileri periyodik olarak temizleyerek, dezenfekte edip gül suyuyla yıkıyor. Kocasinan Belediyesi’nin sosyal alandaki çalışmalarıyla örnek bir belediye olduğunu vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların daha temiz ve daha huzurlu bir şekilde ibadet yapmalarına katkı sağladıklarını söyledi.

Kayseri’de ilk olarak Kocasinan Belediyesi tarafından ‘Cami Temizleme Ekibi’nin kurulduğunu hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, mescit ve camilerin kutsal mekanlar olduğunu belirtti. Kocasinan’ın her şeyin en iyisine ve en güzeline layık olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Camilerimiz kutsal mekanlarımızdır. Belediye olarak camilerimizin ve mescitlerimizin restore edilmesinin yanı sıra vatandaşlarımızın huşu içerisinde ibadet edebilmesi için camilerimizin daha temiz olmasına özen gösteriyoruz. Özellikle Ramazan ayında daha fazla hassasiyet göstererek, camilerimizin daha sağlıklı ve daha temiz olması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu çerçevede Temizlik İşleri Müdürlüğü’müzün bünyesinde kurduğumuz ‘Cami Temizleme Ekibi’ ile ilçe genelindeki bütün camilerin temizliği yapılıyor ve dezenfekte ediliyor. Camilerimizde ayda en az bir defa genel temizlik yapılıyor ve gül suyu ile yıkanıyor. Ayrıca Ramazan ayında olduğu gibi dini ve özel günlerde de gül suyu ile camilerimiz yıkanıyor. Camilerimiz de mis gibi gül kokan ortamda cemaatin ibadetlerini yapma imkanı sunuyoruz. Rabbim, yaptığımız tüm ibadetleri kabul etsin” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini de sözlerine ekledi.

‘Daha Temiz Kocasinan’ parolasıyla yeniliklere imza atan Kocasinan Belediyesi, teknolojik temizleme cihazları ve profesyonel ekiplerle, camilerin dış temizliğinin yanında halı, kapı, cam, ahşap, kitaplık ve fayansları da hijyenik olarak temizleyerek, dezenfekte edip ve gül suyuyla yıkıyor. Toplam 4’er kişiden oluşan 3 ayrı Cami Temizleme Ekibi, ilçe sınırları içerisinde camileri ayda en az bir kez temizlerken, gül suyuyla ise camilerin mis gibi kokmasına katkı sağlıyor.

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İHA

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