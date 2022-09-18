Cami inşaatında iskele çöktü: 4 işçi yaralandı

Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesinde hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırılan caminin iskelesi, işçiler çalıştığı sırada çöktü. Yaralanan 4 işçi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, cami inşaatında bulunan iskelenin çökmesi sonucu iskelenin altında 4 işçi kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İskelenin altından çıkarılan 4 işçi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.