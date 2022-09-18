Cami inşaatında iskele çöktü: 4 işçi yaralandı

Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesinde hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırılan caminin iskelesi, işçiler çalıştığı sırada çöktü. Yaralanan 4 işçi tedavi altına alındı.

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  • 18.09.2022 12:58
  • Güncelleme: 18.09.2022 12:58
Cami inşaatında iskele çöktü: 4 işçi yaralandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesinde hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırılan caminin iskelesi, işçiler çalıştığı sırada çöktü. Yaralanan 4 işçi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, cami inşaatında bulunan iskelenin çökmesi sonucu iskelenin altında 4 işçi kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İskelenin altından çıkarılan 4 işçi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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