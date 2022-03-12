Çalıştığı bankayı dolandırdığı iddia edilen şüpheli serbest

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul’da çalıştığı bir özel bankadan 140 bin Euro (yaklaşık 2 milyon 270 bin TL) çaldığı ihbarı üzerine Kayseri’ye gelen B.A’yı gözaltına almıştı. B.A, söz konusu paralar ile birlikte yakalanmıştı.

B.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.