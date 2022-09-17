Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: 'Türkiye dünyada barış kuran ülke konumundadır'

Kırşehir'de 35.'si düzenlenen Ahilik Haftası etkinliklerinin kapanış programına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye'nin dünyada barış kuran ülke konumunda olduğunu söyledi.

PAYLAŞ
  • 17.09.2022 17:45
  • Güncelleme: 17.09.2022 17:45
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: 'Türkiye dünyada barış kuran ülke konumundadır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de 35.’si düzenlenen Ahilik Haftası etkinliklerinin kapanış programına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye’nin dünyada barış kuran ülke konumunda olduğunu söyledi.

Kırşehir’e kutlamalar içinde gelen Bakan Bilgin, Kırşehir Valiliğinde düzenlenen törenle karşılandı. Tören sonrası Kırşehir Valiliği şeref defterini imzalayan Bakan Vedat Bilgin, Rusya ve Ukrayna savaşı meselesiyle tahıl sorunu ortaya çıktığını ve bu sorunun çözümünde Türkiye’nin büyük rol oynadığını belirtti. Bakan Bilgin, "Tahıl meselesi savaş nedeniyle ortaya çıktı. Tahıl sorununu çözen ise Türkiye oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın inisiyatifi ile bu sorun çözüldü. Avrupa için kış mevsimi yanı sıra açlık tehlikesi büyük bir tehdit. Tarih farklı bir şekilde devam ediyor" dedi.

Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada rolünü devam ettirdiğini aktaran Bakan Bilgin, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye dünyada barış kuran bir ülke konumundadır. Suriye’de, Libya’da, Kafkaslarda barışı Türkiye kurmaya çalışıyor. Türkiye böyle aktif konumda."

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Finali nefes kesti

Kayseri'de Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Finali nefes kesti

3 ayrı ilde aranan 'bina faresi' Kayseri'de yakalandı

3 ayrı ilde aranan 'bina faresi' Kayseri'de yakalandı

Develi Kaymakamı Tunç, evi yanan aileyi ziyaret etti

Develi Kaymakamı Tunç, evi yanan aileyi ziyaret etti

Kayseri U18 Ligi fikstürü çekildi

Kayseri U18 Ligi fikstürü çekildi

ERÜ'de Prof. Dr. Özkan rektör yardımcısı olarak atandı

ERÜ'de Prof. Dr. Özkan rektör yardımcısı olarak atandı

80 akülü araç sahiplerini buldu

80 akülü araç sahiplerini buldu

Çok Okunanlar
1
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

2
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

3
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler'de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler’de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

4
Bir hafta bir Yazar: Hatice Ceritoğlu

Bir hafta bir Yazar: Hatice Ceritoğlu

5
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

6
Kayseri'de sulama kanalı yanında erkek cesedi bulundu

Kayseri'de sulama kanalı yanında erkek cesedi bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor milli maç arasına moralli girdi

Kayserispor milli maç arasına moralli girdi

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Finalleri Kayseri'de yapılacak

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Finalleri Kayseri’de yapılacak

DAHA FAZLA
Vali Çiçek'ten su sporları müjdesi

Vali Çiçek’ten su sporları müjdesi

Necmettin Apaydın İYİ Parti'den ihraç edildi

Necmettin Apaydın İYİ Parti’den ihraç edildi

Motorine beklenen indirimde güncelleme

Motorine beklenen indirimde güncelleme

Ev sahibi ve kiracılar hakları nelerdir?

Ev sahibi ve kiracılar hakları nelerdir?

Mağdur aile, Kızılay'dan kazandığı tazminatı alamıyor

Mağdur aile, Kızılay’dan kazandığı tazminatı alamıyor