Çalınan motosikletler bulundu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda çalınan 2 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet bulunarak sahiplerine teslim edilirken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; kentte meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarının aydınlatılabilmesi için Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda elde edilen 2 motosiklet ve 1 elektrikli bisikletin Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı ile yapılan çalışmalar sonucunda çalıntı olduğu tespit edildi. Piyasa değeri toplam 100 bin TL değerindeki motosiklet ve elektrikli bisiklet sahiplerine teslim edildi. Olay ile ilgili olarak şüpheliler Ü.Y., Y.İ., A.İ. ve B.K. hakkında işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.