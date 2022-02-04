Çalıksoy:'Talas'ta 1236 abonenin elektriği kesildi'

ART ARDA YAPILAN ZAMLAR İLE BİRLİKTE ORTAYA ÇIKAN HAYAT PAHALILIĞI VATANDAŞIN BELİNİ BÜKÜYOR

GEÇİM DERDİ İÇİNDEKİ VATANDAŞIMIZ BİR ÇIKIŞ ARIYOR

BU TABLONUN SORUMLUSU İKTİDARDIR!

İLK SEÇİMDE MİLLET AKP'YE HAK ETTİĞİ DERSİ VERECEK

İYİ Parti Talas Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Mustafa Çalıksoy, artan ekonomik sıkıntıların vatandaşları çıkmazın içine sürüklediğini belirterek, "Ne yazık ki vatandaşımızın alım gücü düşüyor. Art arda yapılan zamlar ile birlikte ortaya çıkan hayat pahalılığı vatandaşın belini büküyor. Her geçen gün yoksulluk da yokluk da daha da artıyor. Vatandaş giderleri karşılamakta, faturalarını ödemekte zorluk çekiyor" dedi. Ekonomik sıkıntılarla birlikte faturasını ödeyemeyen vatandaşların sayısında da ciddi artışların olduğunu kaydeden Çalıksoy, sadece Talas ilçesinde son bir ayda 1236 abonenin elektrik faturalarını ödeyemedikleri için elektriklerinin kesildiğine dikkat çekti. Çalıksoy, benzer durumun su, doğalgaz gibi konularda da yaşandığını belirtti.

Talas Belediye Meclisi'nin İYİ Partili Grup Başkanvekili Mustafa Çalıksoy, vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Yüksek enflasyon ile birlikte her geçen gün vatandaşın alım gücünün düştüğünü ifade eden Çalıksoy, bu sorunlarla birlikte evlerde ailelerin büyük dertlerle, çaresizlikle karşı karşıya bırakıldıklarını belirtti.

GEÇİM DERDİ İÇİNDEKİ VATANDAŞIMIZ BİR ÇIKIŞ ARIYOR

Çarşı-pazarda fiyatların el yaktığını dile getiren Çalıksoy, artık kiloyla değil taneyle, gramla alışverişlerin yapıldığı belirtti. Çalıksoy, "Hayat pahalılığı her geçen gün daha da artıyor. Nereye gitsek, kiminle konuşsak bir dokunup bin ah işitiyoruz. İnsanlar hayat pahalılığından, yüksek enflasyondan, art arda gelen zamlardan bıkmış durumda. Çevrede yüzü gülen insan neredeyse yok. Herkes dert küpü. Geçim derdi içindeki vatandaşımız bir çıkış arıyor "diye konuştu.

Türkiye genelinde olduğu gibi Kayseri'de, Talas'ta da yoksulluğun, yokluğun arttığını belirten İYİ Partili Çalıksoy, vatandaşın kiralarını, faturalarını ödemekte de zorluk çektiğini söyledi.

TALAS'TA BİR AYDA 1236 ABONENİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ! ÇÜNKÜ FATURALARINI ÖDEYEMEDİLER

Ekonomik sıkıntılarla birlikte faturasını ödeyemeyen vatandaşların sayısında da ciddi artışların olduğunu kaydeden Çalıksoy, Talas'ta son bir ay içerisinde elektrik faturalarını ödeyemedikleri için elektrikleri kesilen abone sayısına da dikkat çekti. İlçede son bir ay içerisinde 1236 abonenin elektrik faturalarını ödeyemedikleri için elektriklerinin kesildiğini ifade eden Çalıksoy, "Vatandaş sıkıntı içinde. Faturasını gününde ödeyemiyor. Kimi zaman elektriği, kimi zaman doğalgazı kimi zaman da suyu kesiliyor. İlçemizde ne yazık ki 1236 abonenin elektriği kesilmiş. Bu vatandaşlarımız faturalarını gününde ödeyememiş. Çünkü millette para yok. Geçim derdi herkesi kara kara düşündürüyor. Kimisi parayı bulup, elektriğini bir süre sonra yeniden açtırmış, kimisi ise hala ödeyememiş ve karanlıkta yaşıyor. Kimisi bu ay parayı bulduk ödedik, peki gelecek ay ne olacak diye umutsuzluk içinde yaşıyor. Sonuçta bir gerçek var ortada. İnsanlar faturalarını gününde ödeyemiyor, elektriği kesiliyor. Ekonomik sıkıntıdan çarşı-pazara çıkamıyor" dedi.

BU TABLONUN SORUMLUSU İKTİDARDIR! İLK SEÇİMDE MİLLET AKP'YE HAK ETTİĞİ DERSİ VERECEK

Vatandaşın bu hale gelmesinde tek sorumlunun AKP iktidarı olduğunu belirten Çalıksoy, "İktidar vatandaşın gerçeklerinden uzak. İktidarın, gelinen süreçte toplumun gerçeklerinden kopuk bir yönetim anlayışı var. Algıyla, gerçekleri gizleyerek, rakamları saklayarak vatandaşı aldatacaklarını sanıyorlar, ancak vatandaşımız her şeyin farkında. Vatandaşı enflasyon altında ezen, faturalarını dahi ödeyemez hale getiren sonra da hiçbir şey yokmuş gibi milletin aklıyla alay eden bu iktidara ilk seçimde gereken dersi vatandaşımız verecektir. İYİ Parti iktidarında da vatandaşımız hak ettiği huzura, refaha kavuşacak. Ülkemiz de vatandaşımız da ekonomiden eğitime, sağlığa kadar her alanda iyi olacak" şeklinde konuştu.