Çaldığı otomobili yakarak kaçtı

Niğde'de gece meydana gelen olayda bir kişi çaldığı otomobili yakarak kayıplara karıştı.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 02.01.2022 10:38
Çaldığı otomobili yakarak kaçtı
Niğde'de gece meydana gelen olayda bir kişi çaldığı otomobili yakarak kayıplara karıştı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de gece meydana gelen olayda bir kişi çaldığı otomobili yakarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Aşağı Kayabaşı Mahallesinde E.K.’ye ait olan otomobil bulunduğu yerden çalındı. Olaydan sonra kaçan araç hırsızı bir süre sonra çaldığı otomobili ateşe verdi. Otomobilin yandığını görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Niğde itfaiyesi tarafından söndürülen otomobil kullanılamaz hale gelirken Niğde İl emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri otomobili çaldığı ve yaktığı iddia edilen H.O. isimli şahsı kısa sürede yakaladı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç: '2022 yılında da vatandaşlarımızın huzurunu arttıracak projeler yapmaya devam edeceğiz'

Başkan Büyükkılıç: '2022 yılında da vatandaşlarımızın huzurunu arttıracak projeler yapmaya devam edeceğiz'

TURKOVAC Delta Varyantı'nda yüzde 100 etkili

TURKOVAC Delta Varyantı'nda yüzde 100 etkili

Keykubat Mahallesi'nde yeni yollar açılıyor

Keykubat Mahallesi'nde yeni yollar açılıyor

Başkan Cabbar, yılın son gününde gençlerle bir araya geldi

Başkan Cabbar, yılın son gününde gençlerle bir araya geldi

Kayseri'de 2021 böyle geçti

Kayseri'de 2021 böyle geçti

Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı

Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

3
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

4
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

5
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

6
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2022 Kocasinan için 'Yeşil Yılı' olacak

2022 Kocasinan için 'Yeşil Yılı' olacak

Kayserispor 2 penaltı golü buldu

Kayserispor 2 penaltı golü buldu

DAHA FAZLA
Almanya'da Müslüman Mezarlığına çirkin saldırı

Almanya'da Müslüman Mezarlığına çirkin saldırı

Kayserili Yönetmen Meryem Beyza Er'in Kısa Filmi 'Biz Susunca' 2.lik ödülü aldı

Kayserili Yönetmen Meryem Beyza Er’in Kısa Filmi ‘Biz Susunca’ 2.lik ödülü aldı

Rifat Yörük'ün 'Ensar Ruhlu Muhacir' kitabına Türkiye Yazarlar Birliği ödülü

Rifat Yörük'ün 'Ensar Ruhlu Muhacir' kitabına Türkiye Yazarlar Birliği ödülü

Büyükşehir itfaiyesi 2021'de 7 bin 230 olaya müdahale etti

Büyükşehir itfaiyesi 2021'de 7 bin 230 olaya müdahale etti

Büyükşehirden Erciyes'te kiralık dükkan ihalesi

Büyükşehirden Erciyes'te kiralık dükkan ihalesi