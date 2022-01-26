Çaldığı otomobile başka plaka takan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, çaldığı otomobile başka aracın plakasını takan şahıs yakalandı. Şahsın, otomobili çaldığı anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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  • 26.01.2022 13:55
  • Güncelleme: 26.01.2022 14:32
Çaldığı otomobile başka plaka takan şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, çaldığı otomobile başka aracın plakasını takan şahıs yakalandı. Şahsın, otomobili çaldığı anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilesinde meydana gelen otomobil hırsızlığı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda çok sayıda kamera kaydı incelendiğinde olayın şüphelisinin M.K. olduğu tespit edildi. Ekiplerce düzenlenen operasyonla M.K. gözaltına alınırken, çaldığı otomobil ise başka bir otomobile ait plaka takılmış halde bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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