Çağdaş Atan: 'Taktiksel anlamda doyurucu bir maç oldu'

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Antalyaspor galibiyetinin ardından, 'Taktiksel anlamda doyurucu bir maç oldu' dedi.

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  • 11.09.2022 23:10
  • Güncelleme: 12.09.2022 09:33
Çağdaş Atan: 'Taktiksel anlamda doyurucu bir maç oldu'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Antalyaspor galibiyetinin ardından, “Taktiksel anlamda doyurucu bir maç oldu” dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, dışarıda güçlü rakiplere karşı kaybettiklerini fakat oyuncuların geri adım atmadıklarını söyleyerek, “Bugün güçlü bir rakibe karşı oynadık. Maçın ilk 10-15 dakikalık bölümü hariç oyunun kontrolü tamamen bizim elimizdeydi. Taktiksel anlamda çok doyurucu bir maç olduğunu söyleyebilirim. Kenardan Nuri hocanın hamleleri bizim hamlelerimiz zevk aldığımı söyleyebilirim. Öne geçene kadar topa sahip olarak oyunu domine etmeye çalıştık. Rakibimizi üzerimize gelince rakibin arkasına koşular da atmaya başladık. Etkili olmaya başladık. Golü bulduk. İkinci yarı gerçekten iyi ve agresif başladık. Soyunma odasındaki konuşmamız ve taktiksel değişim işe yaradı. Biz golü bulduktan sonra Antalyaspor’un bir hamlesi oldu. 2 tane bekini içe sokarak 3-2-5 döndüler onu daha öncede yapıyorlardı. Bunu ilk devre çok kullanmadılar ama ikinci devre biz golü atınca kullanmaya başladılar. Biz de buna hamle olarak 5-3-2’ye döndük. Çok pozisyon verdiğimiz düşünmüyorum. Birinci yarı bir kaç kere ceza sahasında rahat topla buluşmalarını engelleyemedik. İkinci yarı özellikle 1-0’dan sonra ikinci golü, üçüncü golü rahat bir şekilde bulabilecek iyi pozisyonlar yakaladık. Bugün oyuncularımla tekrardan gurur duyduğumu söylemek istiyorum. İyi çalıştık, oyunumuzu geliştirmek istiyoruz, içeride iyi oynuyoruz, dışarıda çok güçlü rakiplerle karşı maçları kaybettik ama oyuncularım bugün geri adım atmadılar. Çok iyi bir takıma karşı maç kazandık. Bence ligin seyrinde sıralamadaki yerimizi belirleyecek birebir rakiplerimizden bir tanesiyle oynadık. Seyircimizle iyi bir sinerji yakaladık. Bu galibiyeti seyircimize hediye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA

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