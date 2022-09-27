Çağdaş Atan: 'Moralimiz iyi, iyi çalışıyoruz'

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, takımın moralinin iyi olduğunu ve iyi çalıştıklarını kaydetti.

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  • 27.09.2022 18:20
  • Güncelleme: 27.09.2022 19:14
Çağdaş Atan: 'Moralimiz iyi, iyi çalışıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, takımın moralinin iyi olduğunu ve iyi çalıştıklarını kaydetti.

Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak olan Kayserispor, çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde antrenman yapan futbolcular düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ile süren antrenman, kısa alanda pas çalışması ile sürdü.

Kolovetsios: “Taraftarımızın da desteği ile bu hafta çok güzel bir skor alacağız”

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor’lu Dimitrios Kolovetsios, “Biliyoruz ki bu hafta Türkiye’de çok önemli bir rakibe karşı maç oynayacağız. Kaliteli oyuncuları var. Dolayısıyla bununla ilgili olarak hocamızla birlikte taktik antrenmanlarda buna çalışıyoruz. Milli takım arasında çok iyi çalıştık. Çok iyi konsantre olduk. Taraftarımızın da desteği ile bu hafta çok güzel bir skor alacağız” dedi.

Çağdaş Atan, “Moralimiz iyi, iyi çalışıyoruz”

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan da, takımın moralinin olduğunu belirterek, “8’inci maçımızı oynayacağız. Bildiğiniz gibi milli aradayız. 2-3 tane milli oyuncumuzun dışında eksiğimiz yoktu. Sakatlarımızda dönüyor. Mustafa Pektemek ve Emrah da takımla birlikte çalışmalara başladı. Ali Karimi ile Attamah dışarı kaldı. Onları de en kısa zamanda bekliyoruz. Moralimiz iyi, iyi çalışıyoruz. Çok önemli bir maç. Ligin doğal favorilerinden bir tanesi. Geçtiğimiz senenin şampiyonu Trabzonspor’a karşı oynayacağız. Kendi evimizde iyi performansımız var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. O yüzden bu hafta seyircinin desteğine çok ihtiyacımız var. Bu hafta onları biraz daha stadı doldurmaya davet ediyorum. Güzel, coşkulu ve sahada yapmak istediklerini uygulama ve iyi oynamaya çalışan bir Kayserispor izlettireceğiz” ifadelerini kullandı.

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İHA

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