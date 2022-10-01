Çağdaş Atan: 'Hakemlere karşı kazanmak gibi bir şansımız olmadığını biliyoruz'

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 2-1'lik Trabzonspor yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada, 'Hakemlere karşı kazanmak gibi bir şansımız olmadığını biliyoruz' dedi.

PAYLAŞ
  • 01.10.2022 20:11
  • Güncelleme: 01.10.2022 20:56
Çağdaş Atan: 'Hakemlere karşı kazanmak gibi bir şansımız olmadığını biliyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 2-1’lik Trabzonspor yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada, “Hakemlere karşı kazanmak gibi bir şansımız olmadığını biliyoruz” dedi.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 8. Haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, “Trabzonspor ile Kayserispor arasında ilişki bizim için çok önemli. Daha önce kardeş takım ilan etmiş takımların ilişkilerinin sağlıklı şekilde devam etmesi bizim için çok önemli. Bunu Trabzonspor ile aramızdaki ilişkilere zarar verecek duruma çekmemek lazım. Kıvamında hareket etmemiz lazım. Trabzonspor geçtiğimiz senenin şampiyonu. Çok iyi bir teknik heyeti var. İyi bir maç oldu. Zevkli bir karşılaşma oldu. Biz şehir olarak büyük zorluklarla boğuşuyoruz. Transfer tahtamız kapalı. Değerli yönetimimiz oyuncuları maddi olarak rahat ettirmek için elinden geleni yapıyor. Bunlar halledilir. Biz saha içerisinde çok mücadele veriyoruz. Mücadelemizin karşısında hakemlere karşı mücadele etmek istemiyoruz. Hakemlere karşı kazanmak gibi bir şansımız olmadığını biliyoruz. 2 senelik teknik direktörlük hayatımda bugüne kadar hakemlerle ilgili konuşmadım. Bugün Onur’un pozisyonunda önce kolundan çekiliyor, ensesinden darbe yiyor. Ondan sonra ayakta kalmış olmasına rağmen aleyhimize penaltı veriliyor. Ümit hocayı çok takdir ettiğimi, beğendiğimi söyleyemem. O da benim için aynı şeyi söyleyebilir. Hata yapabilir. Gözden kaçırabilir. Zaten bu pozisyonu görmedi. Bu kadar bilimin ve teknolojinin işin içine girdiği yerde yapılan hatayı olumlu karşılayamıyorum. Bu pozisyonda hata yapılmasına anlam veremiyorum. Bunların olmaması lazım. Ben liyakattan yanayım. Biz hata yaptığımız zaman geçtiğimiz dönemde işimizden oluyoruz. Liyakatın her yerde geçerli olması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KTO seçiminde kavga

KTO seçiminde kavga

Büyükşehirin 40 milyon TL'lik eğitim desteği için başvuru şartları belli oldu

Büyükşehirin 40 milyon TL'lik eğitim desteği için başvuru şartları belli oldu

Büyükşehir Konservatuarı Kış Kursları için kayıtlar başlıyor

Büyükşehir Konservatuarı Kış Kursları için kayıtlar başlıyor

KTO'da seçim heyecanı başladı Adaylardan demokrasi ve beraberlik vurgusu

KTO’da seçim heyecanı başladı; Adaylardan demokrasi ve beraberlik vurgusu

Kayseri Ticaret Odası Seçimleri hareketli başladı

Kayseri Ticaret Odası Seçimleri hareketli başladı

Yeşilhisar'da, 30 bin ton yemlik mısır hasadı bekleniyor

Yeşilhisar’da, 30 bin ton yemlik mısır hasadı bekleniyor

Çok Okunanlar
1
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

2
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

3
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

4
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

5
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

6
Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KTO Meslek Komitesi Seçiminde kim ne kadar oy aldı?

KTO Meslek Komitesi Seçiminde kim ne kadar oy aldı?

Çağdaş Atan: 'Hakemlere karşı kazanmak gibi bir şansımız olmadığını biliyoruz'

Çağdaş Atan: 'Hakemlere karşı kazanmak gibi bir şansımız olmadığını biliyoruz'

DAHA FAZLA
Abdullah Avcı: 'Zor bir deplasmanda zor bir galibiyet aldık'

Abdullah Avcı: 'Zor bir deplasmanda zor bir galibiyet aldık'

Kayseri'de oda başkanları güven tazeledi

Kayseri'de oda başkanları güven tazeledi

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

SON DAKİKA… KTO seçiminde Ömer Gülsoy tulum çıkardı

SON DAKİKA… KTO seçiminde Ömer Gülsoy tulum çıkardı

KTB'de 2'inci Bağlamış dönemi

KTB'de 2'inci Bağlamış dönemi