Çağdaş Atan: 'Bu sezon Kayserispor için çok önemli'

Kayserispor, Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Bu sene Kayserispor için çok önemli bir sezon. Bunun farkındayız. Takım olarak hem oyuncu grubuna hem kendimize güveniyoruz. Tabii ki amacımız gemiyi sağ salim karaya yanaştırmak, onun dışında rekabetçi bir yapıya bürünmek dedi.

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  • 14.07.2022 21:27
  • Güncelleme: 15.07.2022 15:16
Çağdaş Atan: 'Bu sezon Kayserispor için çok önemli'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor, Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Bu sene Kayserispor için çok önemli bir sezon. Bunun farkındayız. Takım olarak hem oyuncu grubuna hem kendimize güveniyoruz. Tabii ki amacımız gemiyi sağ salim karaya yanaştırmak, onun dışında rekabetçi bir yapıya bürünmek" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren Kayserispor, antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde kulüp tesislerinde çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı futbolcular, kondisyon çalıştı. Antrenmanı takip eden gazetecilere açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Çağdaş Atan, hazırlıkların iyi gittiğini ifade ederek ilk amaçlarının sezonu sağlıklı bir şekilde bitirmek olduğunu vurguladı. Rekabetçi bir yapıya bürünmek istediklerine değinen Atan, "Zor bir fikstürle başlıyoruz. İlk 10 haftada 5 tane şampiyon olmuş takımla oynayacağız. Ama bizim çalışmalarımız iyi gidiyor. Hazırlık maçları bizim için iyi bir referans olacak. Bir tane hazırlık maçı oynadık, orada iyi bir oyun oynadık. İstediğimiz performansı gösterdik. Oyuncularımızdan alabileceğimiz verimi aldığımızı düşünüyorum o maçta. Şimdi artık burada 3 tane Süper Lig seviyesinde takımlarla maç oynayacağız. Lig başlamadan bir hafta önce bir hazırlık maçı oynayacağız. Bu sene Kayserispor için çok önemli bir sezon. Bunun farkındayız. Takım olarak hem oyuncu grubuna hem kendimize güveniyoruz. Tabii ki amacımız gemiyi sağ salim karaya yanaştırmak, onun dışında rekabetçi bir yapıya bürünmek. Kayserispor bu rekabetçi tutumundan vazgeçmemesi gerekiyor ama dediğim gibi bu sezon değişik bir sezon. Amaç ilk öne sezonu sağlıklı bir şekilde bitirmek" dedi.

"Hayallerimiz var"

"Karimi’nin tekrardan lisansının çıkması, Ackah’ın, Uzodimma’nın, Mensah’ın geri gelmesi kendi içimizde 4 tane transfer yapmış gibi düşünüyoruz" diyen Atan konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Her mevkide oyuncumuz var, bu takım geçen sene kupada final oynamış bir takım. Ligde de sezonu rahat bir şekilde bitirmiş bir takım. Oyuncu grubuna inanıyoruz. Tabi, hayallerimiz de var. Güvendiğimiz konu oyunumuz. Tabii ki bazı eksik bölgeler var ama bunu kendi içimizde çözmeyi planlıyoruz. Karimi’nin tekrardan lisansının çıkması, Ackah’ın, Uzodimma’nın, Mensah’ın geri gelmesi kendi içimizde 4 tane transfer yapmış gibi düşünüyoruz. Mensah ligin 4. haftasında hazır olur diye düşünüyoruz. Ackah ve Uzodimma genç oyuncular, Ali Karimi farklı pozisyonlarda oynayabilen oyuncu. Bunlar biraz elimizi rahatlattı. Tabi ki bunun arasına genç oyuncu katmayı düşünüyoruz. İlk başta genç oyuncu sayımız 9’du, bunu biraz daha çekirdek sayıya düşürmeyi planlıyoruz. Genç oyunculardan memnunum. Çok yakından takip ediyoruz, iyi reaksiyon veren oyuncular da var. Hem rekabet edip, hem güvenli bir sezon geçirip hem de yetiştiren bir antrenör olmak hedeflerimizden bir tanesi."

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İHA

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