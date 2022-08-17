Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, “Başakşehir maçını çok ciddiye alıyoruz ve iyi hazırlanıyoruz” dedi.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Başakşehir’in misafiri olacak. İstanbulspor galibiyeti ile 3 puanın sahibi olan sarı-kırmızılılar, oynayacakları maçın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde antrenmana çıkan oyuncular, deplasmandan 3 puan ile dönmek istiyor. Ligde çok zor bir fikstüre sahip olduklarını ama Başakşehir maçına çok iyi hazırlandıklarını söyleyen Teknik Direktör Çağdaş Atan, “Ligin en başından beri söylediğimiz gibi çok zorlu bir fikstürümüz var. Bu haftayı 3 puanla atlatmanın vermiş olduğu rahatlığı ve sevinci var. Oyun olarak belki ilk haftanın ve kampın da gerisinde kaldık ama sonuçta maçı koparmayı bildik. Özellikle maça başlangıcımız, ilk yarıdaki varyasyonlarımız sahada çalıştığımız her şey vardı. O yüzden çok mutlu olduk ama ikinci yarıyı daha iyi bitirebilirdik. Daha çok topa sahip olarak oyunu daha çok kontrol altına alabilirdik. Bir iki tane pozisyon verdik. Onları da vermeden işi bitirebilseydik daha mutlu olacaktık 3 puandan ötürü ama gerçekten üzerimizdeki yükü biraz aldı diyebiliriz. Bu hafta çok önemli bir rakibe karşı oynayacağız. Çok önemli bir teknik ekip ve kadro. Ligin şampiyonu olmuş bir takımlarından bir tanesi. İyi hazırlanıyoruz. Çok ciddiye aldığımız ve önem verdiğimiz, gücümüzü gerçek anlamda test edebileceğimiz maçlardan bir tanesi. Onlar topa sahip olmayı seviyorlar biz de oynamaya çalışıyoruz ve daha iyisini yapmak istiyoruz. Bu hafta hem onları daha az topa sahip olmaya zorlayıp biz de daha fazla topa sahip olmaya çalışacağız. Oyun bence bu şekilde gelişecek" diye konuştu.

"Bu durumu avantaja çevirebiliriz"

Çağdaş Atan, rakiplerinin hafta içi zorlu maçları olduğunu da ifade ederek, "Ülkemizi temsil edecekler. Başarılar diliyoruz Başakşehir’e. Bu durumu da belki geniş bir kadroları olmasına rağmen avantaja çevirebiliriz. Perşembe, Pazar ve Perşembe maç oynayacaklar. Bu da belki bizim için bir avantaj olabilir. Yavaş yavaş eksik oyuncularımız da dönüyor. Thiam bugün ayağını denemeye başlayacak. Kemen Fransa’da ve ondan da iyi bir haber geldi. Cuma günü inşallah o da ayağını burada test edip, pazartesiden itibaren takımla çalışmalara başlayabilir. Attamah’ın 3-4 haftası daha var. İnşallah onlar da gelip tam kadro olunca daha güçlü bir Kayserispor izletebileceğimizi düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

Mensah: "Zorlu bir müsabaka olacak"

Ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Kayserispor’un orta saha oyuncusu Bernard Mensah da, “Zor bir müsabaka olacak. Rakibimiz Başakşehir ama bizim de Çağdaş hocayla birlikte nasıl bir oyun sergilediğimizi görüyorsunuz. Tabi ki zor bir müsabaka olacak ama elimizden geleni yapacağız. Biliyorsunuz sağlığımla ilgili 8 aylık bir süreç vardı ve bu sürecin tamamlanması gerekiyor. Bu süreç tamamlanmadan tam anlamıyla oynayamam. Zaten zamanı geldiğinde beni sahada göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

İranlı orta saha futbolcusu Ali Karimi de, “Süper Lig’deki en önemli takımlardan birisiyle karşılaşacağız. İstanbulspor müsabakasından sonra önümüzdeki bu zorlu maç için hazırlanmaya başladık ve hala da hazırlanıyoruz. Başakşehir karşısında elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

Kayserispor ile Başakşehir karşılaşması 20 Ağustos Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda saat 19.15’te başlayacak.