Caddede koşan yavru ceylan görenleri şaşırttı
Niğde'de caddede koşan yavru ceylan görenleri şaşırttı.
- 28.01.2022 11:29
- Güncelleme: 28.01.2022 11:29
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Niğde’de caddede koşan yavru ceylan görenleri şaşırttı.
Merkez Kayardı Bağlarında arabasıyla seyreden bir kişi, cadde ortasında koşan yavru ceylanı görünce şaşkınlık yaşadı. Sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, bir süre yolda koşan yavru ceylan daha sonra gözden kayboldu. Ceylanı bir iş adamının bahçe evinde izin alarak beslediği ve bahçeden kaçtığı belirtildi.
Ayrıca, ekipler tarafından yakalanan ceylanın sahibine teslim edildiği öğrenildi.
İHA
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