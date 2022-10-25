Cabbar: “İnsanları yaşadıkları yerde mutlu etmek için çalışıyoruz”

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, KayseRadar ve Radyo Radar’dan canlı olarak yayınlanan ‘Bunu Da Konuşalım’ programına konuk oldu. Gazeteci Erdinç Teğmen’in sorularını cevaplayan Cabbar, ilçedeki eğitim kurumlarının yaklaşık yüzde 80’inin hayırseverler tarafından yapıldığını söyledi. Cabbar, “Bizim ilçemizdeki eğitim kurumlarına şöyle bir göz attığımız zaman yaklaşık yüzde 80'i hayırseverlerimizin ismiyle doludur ve onların eliyle yapılmış eserlerdir. Bunun da bizim bir gurur verici bir yönümüz olarak ifade etmek istiyorum. Yakın zamanda sizlere de takip ettiği Seyrani Kampüsünde bir hayırsever buluşması yaptık. Gerçekten çok büyük ilgi ve yoğunluk vardı. Bizler o kampüsümüze en küçüğünden en büyüğüne kim hizmet ettiyse bir araya getirerek rektörlüğümüzle birlikte güzel bir program yaparak onları onure ettik ve onları sevdiğimizi ve dua ettiğimizde orada onları önemsediğimizi gösterdik. Bu programların bir gün öncesinde ve bir gün sonra toplantılarda yaptık ve o toplantılarda eğitimle alakalı özellikle ihtiyaçlarımızı masaya yatırdık hemen oradan bir tanesi çıktı Milli Eğitime ait olan ve eskiden yurt olarak kullanılmış ama tamir gereken bir yere tamir edeceğini söyledi. Başka birisi ise yerini bizim hazırlayıp bakanlığı sunduğumuz 320 kişilik bir proje olan erkek öğrenci yurdu için bir miktar parayı hemen karşılayayım diyerek bizleri bahtiyar ettiler. Biz de hemen bu işi hızlandırmak adına kaymakamımızla birlikte Ankara'ya gittik. Orada öncelikle bu yurt konusunu gerekli müdürlüklerimizle görüşerek rayına koymanın güzelliğini yaşadık sonra ilçemizde elzem olan ve yerine belediye olarak vermiş olduğumuz emniyet müdürlüğümüzün yapımı ile alakalı işte çarelerde bulundu” şeklinde konuştu.

‘YILLARDAN BERİ BİR VOLEYBOLU SEVME DAMARIMIZ VAR’

Bir yöneticinin o şehirdeki ya da beldedeki vatandaşların duygularına, isteklerine ve sevip sevmediği olgulara önem vermesi gerektiğini ifade eden Cabbar, kendisinin de ilçede çok sevilen voleybol oyunu hakkında yaptıkları çalışmaları anlattı. Dünya’da spor denilince akla futbolun geldiğini ama uzun yıllardır Develi’de voleybol sevgisinin çok olduğunu dile getiren Başkan Cabbar, “Bizim Develi’de uzun yıllardan beri bir voleybolu sevme damarımız var dolayısıyla diğer ilçelerde ya da beldelerde değişik kulvarlarda turnuvalarda düzenlenirken biz de hep voleybol turnuvası düzenlenirdi hala da bu gelenek devam ediyor. Sonra biz baktık ve dedik ki voleybolu seviyoruz dolayısıyla federasyonla iletişime geçtik ve böyle profesyonel bir manada adım atmak istiyoruz dedik. Onlarda dedi ki ‘prosedürleri yerine getirirseniz 3’ncü ligde bir takım kurabilirsiniz ve şu tarihte de gruplara başlayabilirsiniz’ ve biz de bismillah diyerek başladık. 3’ncü ligde başladık tabii o zamanlar. İlk andan beri dedim ki bizim hedefimiz Efeler Ligi diye. Yöneticilerime ve bütün takımdaki oyuncularımıza hedefi olmayanın başarısız olacağını söyleyerek bir yolu güzergâh çizdim. 3’üncü ligden 2’nci lige, 2’nci ligden 1’inci lige ve 1’nci ligden de bu sezon ilk defa Efeler Ligi’ne çıkarak Kayserimizi Türkiye'de temsil ediyoruz. 2 sezondan beri Efeler Ligi'nde şampiyon olan Ziraat Bankası ile oynadığımız maçta 3 seti de alarak 3-0 yendik ve voleybol camiasını yıkıldı. Ziraat Bankası Avrupa Şampiyonu ve 2 sezondan beri üst üste Efeler Ligi'nde şampiyon olan bir takım. Develi’ye geldi ve biz onu 3-0 yendik. Bizim bu sezonki hedefimiz Efeler Ligi'nde kalıcı olmak ondan sonra da Avrupa'da adımızda söz ettirmek. Bizim hedefimiz bu şekilde inşallah bu hedefe de adım adım ilerleyeceğiz. Burada sizlerin de sayesinde şehrimizin büyüklerinden bize destek olunmasını istirham ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘DEĞERİMİZİ DAHA ÜST SEVİYEYE ÇIKARTACAK BÜYÜK PROJELERLE UĞRAŞIYORUZ’

Bir yönetici olarak göreve geldiği günden bu yana ilçede yapılacakları planlayarak işe başladığını söyleyen Cabbar, “Bir yönetici yapılacaklarını iyi planlayan insanlardır. Bizler de göreve geldiğimiz ekibimizle beraber ilçemizin bir analizini çıkarttık yani güçlü yönlerimiz nedir, zayıf yönlerimiz nedir? Bunun analizini yaptık. Dolayısıyla bu 10 yıllık periyotta da bunları hayata geçirmek için şu anda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Geçen dönem başladığımız kentsel dönüşümümüzde hızlı bir yol alıyoruz. İnşallah yılbaşına doğru tamamlanacak. Parklar yapıyoruz, kırsaldaki mahallelerimizde bu sene 250 bin metrekarelik parke çalışmasını tamamlamak üzereyiz, 150 kilometrelik asfalt çalışması tamamlamak üzereyiz. Yani bizler vatandaşımızın ister köyde yaşasın, ister şehir merkezinde yaşasın, yaşadığı alanda mutlu olması için gereken neyse onu yapmak için bir yandan mücadele ederken bir yandan da değerimizi farklı kulvarlarda daha üst seviyeye çıkartacak büyük projelerle de uğraşıyoruz” diye konuştu.