Buzlanan yollardaki kazalarda suç yol sahibinin

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, buzlanan yollarda meydana gelen kazalarda mağdur kişinin sorumluluk alanına göre karayolları veya belediyelerden maddi ve manevi tazminat alabileceğini söyledi.

PAYLAŞ
  • 12.01.2022 11:10
  • Güncelleme: 12.01.2022 12:34
Buzlanan yollardaki kazalarda suç yol sahibinin
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, buzlanan yollarda meydana gelen kazalarda mağdur kişinin sorumluluk alanına göre karayolları veya belediyelerden maddi ve manevi tazminat alabileceğini söyledi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, karayolları ve belediyelerin sorumluluk alanlarındaki yol üzerinde her türlü tedbir ve önlemin alması gerektiğini söyledi. Kar yağışı ve aşırı soğuklar nedeniyle buzlanan yollarda buzlanmadan dolayı kaza yapan vatandaşın maddi ve manevi tazminat alma hakkı bulunduğunu aktaran Şahin, "2918 Karayolları Trafik Kanunu şehirlerarası yollarda Karayolları Genel Müdürlüğü’ne, şehir içinde belediyelere bir takım sorumluluklar yüklemiştir. Bunların başında karayollarında araçların güvenli bir şekilde gitmesini sağlamak gelir. Işıklandırma, aydınlatma, yolun düzgün olması, uyarı levhalarının olması bunun içerisindedir. İçerisinde bulunduğumuz kış aylarında da en çok yaşanan sorunlar bildiğiniz gibi buzlanmadan dolayı trafik kazaları, hasarlar, ölümler ve yaralanmalardır. Bir araç buzlu bir yolda giderken buzdan dolayı kaza yaparsa sorumluluğu kime aittir, zararı kim üstlenecektir? Şoför mü, aracın sigortası mı, belediye mi, karayolları mı? Herkes kendi sorumluluk alanını yerine getirmek zorunda olduğu için sorumluluğunu yerine getirmeyenler sorumludur. Aracın gördüğü bütün hasardan dolayı sorumluluğu karayollarına aittir. Çünkü karayolları ışık koymak, uyarı levhası koymak zorunda olduğu gibi buzları da karayollarında tutmamak zorundadır. Buzlanmayı engellemesi gerekir. Bunun için yeterli çalışmaları yapması lazım. Yapmıyorsa idarenin sorumluluğu vardır, bütün zararlar karayolları tarafından karşılanmak durumundadır. Bunun için kaza yapan kişinin hakkını aramaya yeltenmesi lazım. Eğer teşebbüs etmezse alamaz. Teşebbüs ettiği zaman da şöyle bir delilinin olması lazım; kaza tutanağında mutlaka buzlanmadan dolayı kazanın olduğu yazılmalıdır. Dolayısıyla polis bölgesinde polise, jandarma bölgesinde jandarmaya kazanın nedeninin buzlanmadan olduğunu hatırlatmak gerekir. Bu tutanakla beraber ilgili mercilere başvuruda bulunulur, doğrudan tazminat durumu söz konusu olur. Sadece maddi değil manevi bir tazminat durumu da söz konusu olur. Çünkü kazanın şoku, psikolojik etkisi manevi tazminata girer. Tüketiciler yargıya başvurursa buzlanmadan dolayı şehir içinde belediyelerden, şehirlerarasında karayollarından maddi ve manevi tazminat olarak isteyebilirler" dedi.

Bina önünde yürüyen bir kişinin buzlanmadan dolayı kayarak düştüğünde ise zararın bina tarafından ödenmesi gerektiğini ifade eden Şahin, "Biraz daha detaya sokacak olursak binanın, iş yerlerinin önünde buzlanmalar var. Bir yaya kaldırımda yürüyor ve kayıp düşüyor. Bunun gördüğü zararı da bina, iş yeri ödemek zorunda. Bunlar bizim hakkımız. İhmali kim yapmışsa kişiler zarar gördüğü yerde sorumluluk sahibinden maddi ve manevi tazminat olarak alabilir" diye konuştu.

"Uçan çatıdan binayı yapan müteahhit sorumlu"

Şiddetli rüzgar ve fırtınada çatıdan kopan parçaların araçlara veya insanlara verdiği zararın sorumlusunun ise müteahhit olduğunu sözlerine ekleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Geçtiğimiz günlerde fırtınalar yaşandı ülkemizde. O fırtınalardan dolayı çatılar uçtu, gerek insanlara, gerek araçlara, gerekse apartmanlara zarar verdi. Nasıl ki uçan çatıdan binayı yapan müteahhit sorumlu ise, buzdan dolayı kaza olan yoldan da karayolları sorumludur" ifadelerini kullandı.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Uzman Dr. Feyzullah Öztürk: 'Artan endüstriyel besinler çölyak sayısını arttırıyor'

Uzman Dr. Feyzullah Öztürk: 'Artan endüstriyel besinler çölyak sayısını arttırıyor'

Memleket Partisi Başkanı Söyler: 'Milliyetçiliği ve dini kimseden öğrenecek değiliz'

Memleket Partisi Başkanı Söyler: “Milliyetçiliği ve dini kimseden öğrenecek değiliz”

Develi Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında SDS imzalandı

Develi Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında SDS imzalandı

Hacilar da park ve yesil alan miktari artiyor

Hacilar da park ve yesil alan miktari artiyor

Tüp fiyatlarına zam geldi

Tüp fiyatlarına zam geldi

KAÇEP İl Başkan Yardımcısı Kalın: 'Tarafsız basın anlayışına daha fazla ihtiyaç duyuluyor'

KAÇEP İl Başkan Yardımcısı Kalın: 'Tarafsız basın anlayışına daha fazla ihtiyaç duyuluyor'

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

4
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

5
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuruyemiş ve baharat kapalı kaplarda satılacak

Kuruyemiş ve baharat kapalı kaplarda satılacak

Aşık Mahsuni Şerif'in hayatı Kayseri'ye taşınıyor

Aşık Mahsuni Şerif’in hayatı Kayseri’ye taşınıyor

DAHA FAZLA
Erdemli Vadisi'nde kazı çalışmaları başlayacak

Erdemli Vadisi'nde kazı çalışmaları başlayacak

TURKOVAC Faz-3 ara sonuçlarına göre: 'TURKOVAC en az CoronaVac kadar güvenli ve etkin bir aşı'

TURKOVAC Faz-3 ara sonuçlarına göre: “TURKOVAC en az CoronaVac kadar güvenli ve etkin bir aşı”

HDP'li Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezleke TBMM'de

HDP’li Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezleke TBMM’de

Başkan Yalçın, şeffaf odada vatandaş ile buluşuyor

Başkan Yalçın, şeffaf odada vatandaş ile buluşuyor

Kocasinan belediyesi, 1 yılda 185 TON tekstil atığını geri dönüşüme kazandırdı

Kocasinan belediyesi, 1 yılda 185 TON tekstil atığını geri dönüşüme kazandırdı