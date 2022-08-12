Büyüksimitçi: 'GES yönetmelik değişikliği sanayicileri mağdur edecek'

 Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan ve 11.08.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 'Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'ndeki düzenlemenin sanayicileri mağdur edeceğini belirtti. 

PAYLAŞ
  • 12.08.2022 18:00
  • Güncelleme: 12.08.2022 18:00
Büyüksimitçi: 'GES yönetmelik değişikliği sanayicileri mağdur edecek'

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” 11.08.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 12 Mayıs 2019 tarihinde yayımlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği”nde, sanayicilere lisanssız Güneş Enerjisi Santrali (GES) yapma imkanı sağlandığına ve ihtiyaç fazlası elektriğin YEKDEM kapsamında değerlendirilmek üzere 10 yıl süre ile satın alınabildiğine belirten Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Büyüksimitci,  11 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan yönetmelikteki düzenleme ile tüketim fazlası enerjinin bedelsiz olarak sisteme verileceğini, bu durumun da büyük mağduriyetlere yol açacağını söyledi. 
Yapılan düzenlemeden rahatsız olan sanayicilerin kendilerine ulaşarak mağduriyetlerini dile getirdiğini ifade eden Büyüksimitci, “2019 yılında yayımlanan yönetmeliğe istinaden kredi çekip, borçlanarak yatırım yapan sanayicilerimiz oldu. Kredi ödemesini yapamayan sanayicilerimizin mevcut imalatları da sekteye uğrayacaktır.  Yapılan düzenleme ile GES yatırımı yapan yatırımcılar tüketim fazlası enerjiyi bedelsiz olarak YEKDEM’e aktarmak durumunda bırakıldı. Söz konusu düzenleme, 11 Ağustos 2022 tarihinden önce yatırım yapanları kapsamamalıydı. Bu konuda sanayicilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde talebimiz var. Kaldı ki enerji ithalatı Türkiye’nin cari açığının büyük bir kısmını oluşturuyor. Yeşil dönüşüm konusunun sıkça konuşulduğu günümüzde üretimi artırmak ve teşvik etmek adına çaba göstermemiz gerekirken hem yeni yatırımcıları caydırıcı hem de önceden yatırım yapanları zora sokacak bu düzenlemenin tekrardan gözden geçirilmesi ülkemizin ve yatırımcılarımızın menfaatine olacaktır diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

Araç fiyatları düşüşte

Araç fiyatları düşüşte

Güney Koreliler Kadim Kent Kayseri'ye hayran kaldı

Güney Koreliler Kadim Kent Kayseri'ye hayran kaldı

Avşar Arıkları 13.kez bir araya geliyor

Avşar Arıkları 13.kez bir araya geliyor

Yahyalı Belediyesi ilk 'Kadın Kooperatifi'ni kurdu

Yahyalı Belediyesi ilk 'Kadın Kooperatifi'ni kurdu

Vali Çicek: 'Önceliğimiz Vatandaşlarımızın Huzuru ve Güvenliği'

Vali Çicek: 'Önceliğimiz Vatandaşlarımızın Huzuru ve Güvenliği'

Çok Okunanlar
1
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

2
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

3
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

4
Rektör Karamustafa: 'Bu coğrafyadaki taşeron örgütler milletimizin nefesini hep enselerinde hissettiler'

Rektör Karamustafa: 'Bu coğrafyadaki taşeron örgütler milletimizin nefesini hep enselerinde hissettiler'

5
Kumsmall'daki K-POP konseri iptal edildi

Kumsmall’daki K-POP konseri iptal edildi

6
Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza

Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayseri'de avukata bıçaklı saldırı

Kayseri’de avukata bıçaklı saldırı

DAHA FAZLA
İstanbulspor Kayseri'ye geldi

İstanbulspor Kayseri'ye geldi

CHP'li Özgür Özer: '1.5 Milyar Lira ek bütçe nereye harcanacak?'

CHP’li Özgür Özer: “1.5 Milyar Lira ek bütçe nereye harcanacak?”

Büyüksimitçi: 'GES yönetmelik değişikliği sanayicileri mağdur edecek'

Büyüksimitçi: “GES yönetmelik değişikliği sanayicileri mağdur edecek”

Milli sporcu Hayriye Türksoy Hançer, İslami Dayanışma Oyunlarında ringe çıkacak

Milli sporcu Hayriye Türksoy Hançer, İslami Dayanışma Oyunlarında ringe çıkacak

FEMAŞ, Cumhurbaşkanı'nın isteğini yerine getirdi

FEMAŞ, Cumhurbaşkanı'nın isteğini yerine getirdi