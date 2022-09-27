Büyüksimitci: 'Başarılı işlere imza attığımıza inanıyoruz'

Burada bir başarı varsa bu sizlerin başarısıdır. Eğer başarısızlık var ise bu da benim başarısızlığımdır” dedi.

KAYSO 2018/2022 dönemi son meclis toplantısı gerçekleştirildi. KAYSO meclis salonunda yapılan toplantıya, meclis meslek komitesi, disiplin kurulu ve yüksek istişare kurulu üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasının yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, seçimden önceki son meclis toplantısını yaptıklarını söyledi. Özkaya, “Son dört yıl içerisinde birçok sorunla mücadele ettik. Sizlerin katkısı, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Büyüksimitci’nin de gayretleri ile sorunlarımızı üst kuruluşumuz olan TOBB’a ve ilgili mercilere ilettik. Gayret ve desteklerinden dolayı Sayın Büyüksimitci Başkanımıza ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyorum. Bu dönemde çözdüğümüz ya da çözemediğimiz konular oldu. Bazı konular da takip aşamasında. İnşallah bundan sonra seçilecek yönetim kurulumuz bu konuları takip edecektir. Bu güne kadar meclisimize devam eden ve katkı sunan yönetim kurulu üyelerimize, meclis üyelerimize, meslek komitesi üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

‘BAŞARISIZLIK VAR İSE BU BENİM BAŞARISIZLIĞIMDIR’

Terörle mücadelede canlarını feda eden şehitlerimize rahmet dileyerek konuşmasına başlayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, son dört yıllık dönem içerisinde hayatını kaybeden sanayici ve iş insanlarına da Allah’tan rahmet diledi. Büyüksimitci, “Tüm dünyanın etkilendiği finans krizlerinden Covid belasına, Rusya-Ukrayna savaşından, tedarik zincirinin bozulmasına kadar birçok sorun yaşadığımız bu dönemde de bizlere sonsuz destek veren, derdimiz ile dertlenen, sorunlarımızın çözümü için gece gündüz demeden çaba gösteren, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na iş dünyamıza verdiği katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

1 Ekim Cumartesi günü Oda Organ Seçimlerinin yapılacağını hatırlatan Büyüksimitci, “Tüm üyelerimizden azami oranda katılım bekliyoruz. Odalarına sahip çıkmalarını bekliyoruz. Bu zor dönemde Oda olarak tüm üyelerimiz ve organlarımızla çok ciddi çalışmalar yaparak, başarılı işlere imza attığımıza inanıyoruz. Takdir siz sanayicilerimizin olacak. Yeni dönemde aramızda olmayacak arkadaşlarımız olabilir. Desteklerinden dolayı öncelikle yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarıma, siz değerli meclis üyelerimize, meslek komitesi üyelerimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Burada bir başarı varsa bu sizlerin başarısıdır. Eğer başarısızlık var ise bu da benim başarısızlığımdır. Biz de sizlere layık olma adına var gücümüzle çalıştık, inşallah önümüzdeki dönemde beni bu göreve layık görürseniz, canla, başla çalışmaya gayret edeceğiz” diye konuştu.