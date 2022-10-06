Büyüksimitci: '170 ülkeye mobilya ihracatı yapıyoruz'

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Geçen yıl şehrimizden dünyanın 170 farklı ülkesine 876 milyon dolarlık mobilya ihracatı gerçekleştirdik” dedi.

Kayseri olarak mobilya imalatında, yaklaşık 400 firma ve 25 binin üzerinde çalışanla Türkiye’de birinci sırada olduklarını açıklayan Büyüksimitci, “TÜİK verilerine göre mobilya sektörü, firma başına düşen 11,5 kişilik istihdam düzeyi ile bölgede Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir oranla eleman istihdamına sahiptir. Firmaların ihracat ve istihdam verilerine bakıldığı zaman Kayseri, sektörün en büyüklerini içerisinde barındırmaktadır. 2021 verilerine göre İSO ilk 1.000’de yer alan 31 firmamızın 10’u mobilya sektöründe faaliyet göstermektedir. Yine Türkiye’de ki ilk 10 mobilya markasından 7-8 tanesi Kayseri’dedir” diye konuştu.

Mobilya ihracatında İstanbul ve Bursa’nın ardından Türkiye’de üçüncü sırada olduklarını kaydeden Büyüksimitci, 2021 yılında Kayseri’den 170 ülkeye 876 milyon dolarlık mobilya ihracatı gerçekleştirdiklerini, bu sene de 900 milyon doların üzerinde bir ihracat beklediklerini belirterek, mobilya sektörünü Kayseri’de bu denli güçlü hale getiren tüm üretici ve ihracatçılara teşekkür etti.

Büyüksimitci, markalaşma, daha inovatif ürünler üretme, kümelenme ve pazar çeşitliliği anlamında biraz daha gayret ederek, dünya genelinde 200 milyar dolarlık ihracat pazarından daha fazla pay almak istediklerini söyledi.

Oda olarak yalın dönüşüm, yeşil mutabakat ve dijital dönüşüm gibi konularda iki yıldır sürdürdükleri projelere, bu dönem daha da ağırlık vereceklerini kaydeden Başkan Büyüksimitci, sektörleri hak ettiği konuma taşıyacaklarını dile getirdi.