Büyükşehirin kültür sanat etkinlikleri sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2022 kültür sanat etkinlikleri kapsamında yoğun ilgi gören konserlerini aralıksız şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu, Kayseri İl Kültür Müdürlüğü Salonu'nda 4 Mart Cuma saat 19.30'da sahne alacak.

PAYLAŞ
  • 01.03.2022 12:19
  • Güncelleme: 01.03.2022 13:44
Büyükşehirin kültür sanat etkinlikleri sürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2022 kültür sanat etkinlikleri kapsamında yoğun ilgi gören konserlerini aralıksız şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu, Kayseri İl Kültür Müdürlüğü Salonu’nda 4 Mart Cuma saat 19.30’da sahne alacak.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında “Kültür sanat eğitim ve spor faaliyetleri’ dalında ödüle layık görülen ve düzenlediği etkinliklerle sanatseverlerden tam not alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da kentte kültür ve sanat rüzgârı estirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu tarafından, 2022 kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenecek Türk Sanat Müziği Konseri ücretsiz şekilde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu, Kayseri İl Kültür Müdürlüğü Salonu’nda 4 Mart Cuma saat 19.30’da Burhan Surluev şefliğinde Kürdilihicazkâr Konseri ile eşsiz parçalar seslendirecek.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'ta 'esnaf buluşmaları' yüz güldürüyor

Talas'ta 'esnaf buluşmaları' yüz güldürüyor

Başkan Çolakbayrakdar: 'Erkilet Bulvarı ve Yeşil Mahalle, yeni yüze kavuşuyor'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Erkilet Bulvarı ve Yeşil Mahalle, yeni yüze kavuşuyor'

Sultan Sazlığı yürüyüş yolları onarılıyor

Sultan Sazlığı yürüyüş yolları onarılıyor

Kocasinan'ın sporcuları başarıdan başarıya koşuyor

Kocasinan'ın sporcuları başarıdan başarıya koşuyor

Büyükşehirin kültür sanat etkinlikleri sürüyor

Büyükşehirin kültür sanat etkinlikleri sürüyor

Kayseri'de havaların ısınması balığa ilgiyi azalttı

Kayseri’de havaların ısınması balığa ilgiyi azalttı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

2
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

3
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

4
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

5
Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

6
İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserili sporcular Balkan ve Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek

Kayserili sporcular Balkan ve Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek

Büyüksimitçi: Ukrayna-Rusya savaşının uzun sürmesi, ekonomimizi olumsuz etkiler

Büyüksimitçi: Ukrayna-Rusya savaşının uzun sürmesi, ekonomimizi olumsuz etkiler

DAHA FAZLA
Bünyan'da yol bakım çalışmaları devam ediyor

Bünyan'da yol bakım çalışmaları devam ediyor

Eşi tarafından 18 yerinden bıçaklanan kadın: 'Hakkını helal et seni öldüreceğim' dedi

Eşi tarafından 18 yerinden bıçaklanan kadın: “Hakkını helal et seni öldüreceğim” dedi

Yıllardır süren gelenek yaşatılmaya çalışılıyor

Yıllardır süren gelenek yaşatılmaya çalışılıyor

Küçük Mira, Wushu'da birinci oldu

Küçük Mira, Wushu’da birinci oldu

Kayserispor, Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı