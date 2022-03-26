Büyükşehirin Kayseri kariyer merkezi her yerde

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, iş arayanla işvereni buluşturarak istihdama katkı sağlayacak, üniversite ve iş dünyasının da paydaş olduğu Kayseri Kariyer Merkezi çeşitli etkinliklerde boy göstererek, özellikle gençler ve iş dünyasının ilgi odağı oldu.

Başkan Büyükkılıç’ın, ticaret ve sanayi şehri Kayseri’de istihdama ve iş dünyasına katkı sağlamak amacıyla verdiği talimatlarla hayata geçirilen, KAYMEK A.Ş. ile İŞKUR arasında imzalanan protokol doğrultusunda faaliyet gösteren Kayseri Kariyer Merkezi vatandaşlardan ve iş dünyasından ilgi görüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, uygun işe uygun çalışanı belirleyip, bunları birbirinden haberdar ederek, aralarında köprü görevi üstleneceğini belirttiği proje, iş arayan ve işvereni buluşturacak. Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Kariyer Merkezi platformu ile üniversite, işveren temsilcileri, odalar ve borsalar ile birlikte faaliyet alanını genişleterek vasıfsız personelin yanı sıra, sanayinin aradığı ara/teknik eleman ihtiyacının, kentte bulunan üniversitelerden mezun olan öğrencilerden aracısız ve hızlı bir şekilde karşılanmasına katkı sağlayacak. Ayrıca, öğrencilerin staj taleplerinin de bu çerçevede karşılanması için üniversite, işveren temsilcileri, odalar ve borsalar ile koordineli çalışılması planlanırken, Kayseri Kariyer Merkezi insan kaynakları, sosyal güvenlik mevzuatı, sigorta mevzuatı vs. konularda ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmeti de verecek. Başkan Büyükkılıç’ın istihdama önemli bir katkı sunacak Kayseri Kariyer Merkezi çeşitli programlarla ilgi odağı oluyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay’ın da katılımlarıyla “Yetenek Her Yerde” sloganı ile Erciyes Kültür Merkezi’nde açılışı yapılan İKAF’22 İç Anadolu Kariyer Fuarı’nda KAYMEK ve Kayseri Kariyer aldı ve 10 bin ziyaretçi ile buluştu. Fuara katılan Büyükkılıç yaptığı konuşmada ‘’Kariyer Merkezi’mizi oluşturduk. Cumhurbaşkanlığımızın kıymetli temsilcisi olan başkanımıza teşekkür ediyorum, bu çalışmamızı onlarla birlikte yürüterek, Kayseri’yi bir Kariyer Merkezi haline getireceğimizi buradan ifade etmek istiyorum” dedi. Ayrıca Kayseri Kariyer Merkezi, Genç MÜSİAD Kayseri Şubesi Gençlik Kurulu tarafından organize edilen, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi ve işletme Ekonomi Kulübü’nün iştirakleriyle Dijital İçerik Üreticisi Adem Metan’ın konuk olduğu ve Seyyid Bilal Kabdan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen ’Kariyer Söyleşileri’ programında yer aldı.

Öte yandan, 5’incisi düzenlenen Erciyes Mühendislik Zirvesi (EMZ) çerçevesinde, Kayseri Kariyer Merkezi stant açtı. Kayseri Kariyer Merkezi personeli tarafından standı ziyaret eden Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altun ile söyleşi gerçekleştirilirken standı ziyaret eden işveren ve iş arayanlara bilgilendirmeler yapıldı. Kayseri Kariyer Merkezi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Üniversitesi, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Ticaret Borsası, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi, İncesu Organize Sanayi Bölgesi ve KAYMEK A.Ş. ile işbirliği içerisinde hizmetlerini yürütecek.