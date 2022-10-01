Büyükşehirin 40 milyon TL'lik eğitim desteği için başvuru şartları belli oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın ihtiyaç sahibi 10 bin öğrenciye toplam 40 milyon TL'lik eğitim desteği vereceği uygulama, 1 Ekim itibariyle başlarken, üniversite öğrencisi bulunan ihtiyaç sahibi ailelere öğrenim yılına hazırlık desteği başvuru şartlarının detayları belli oldu.

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  • 01.10.2022 14:30
  • Güncelleme: 01.10.2022 16:39
Büyükşehirin 40 milyon TL'lik eğitim desteği için başvuru şartları belli oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ihtiyaç sahibi 10 bin öğrenciye toplam 40 milyon TL’lik eğitim desteği vereceği uygulama, 1 Ekim itibariyle başlarken, üniversite öğrencisi bulunan ihtiyaç sahibi ailelere öğrenim yılına hazırlık desteği başvuru şartlarının detayları belli oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel yönetim hizmetlerini etkin ve hızlı bir şekilde Kayserililere ulaştırmaya devam ederken, ‘genç dostu’ hizmet anlayışıyla öğrencilere yönelik faaliyetlere ve desteklere özel önem vermeyi sürdürüyor. Bu çerçevede, gençlere ve öğrencilere büyük destek müjdeleri veren Başkan Büyükkılıç, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine öğrenim yılına hazırlık desteği verecek. Öğrenci başı 4 bin TL olmak üzere 10 bin öğrenciye toplam 40 milyon TL’lik eğitim desteği verecek olan Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz çamaşır yıkama ve çorba hizmeti, kırtasiye yardımı, yeme-içme ile spor tesislerinden yüzde 25 indirim, su faturasında yüzde 50 indirim gibi pek çok desteği de öğrencilerin hizmetine sunmaya devam ediyor. Öğrenci ve genç dostu bir şehre yakışan uygulamaları hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kayseri’miz makarr-ı ulema, makarr-ı evliya yani alimler ve evliyalar şehri olarak anılır. 80 bine yakın üniversite öğrencisi, 5 üniversitemizde donanımlı, birikimli öğrenciler yetişsin diye bizler elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. İhtiyacı olan öğrencilerimize fırsat veriyor, bu alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 10 bin öğrencimize eğitim desteği vereceğiz. Bu çerçevede ihtiyaç sahibi olan öğrenci başına 4 bin TL olmak üzere toplam 40 milyon TL’lik destek olacağız” diye konuştu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencisi bulunan ihtiyaç sahibi ailelere öğrenim yılına hazırlık desteği verecek. Talepler, 1 Ekim Cumartesi gününden itibaren, 31 Ekim’e kadar sadece Büyükşehir Belediyesi’ne ait www.kayseri.bel.tr internet adresi üzerinden yapılabilecekken, başvuru şartları şu şekilde;

“T.C. vatandaşı olmak, ailenin Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alanında ikamet ediyor olması, ailede örgün olarak okuyan Önlisans veya Lisans öğrencisi olması, öğrenci/öğrencilerin normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olması, her ne ad altında olursa olsun, haneye giren gelirlerin (Maaş, kira geliri, tarım geliri vb) toplamı net asgari ücretin iki katını geçmemesi.”

Başvuru talebinde istenilecek belgeler

Başvuru yaparken öğrencilerden talep edilecek belgeler de şunlardır;

“Öğrenci/Öğrencilerin ıslak imzalı veya e-imzalı öğrenci belgesi, Ailenin maddi durumunu gösteren gelir belgeleri (Aktif çalışanlar için son aya ait Maaş bordrosu, emekli maaş bilgisi, kira geliri, tarım geliri vb.), Varsa aile bireylerinin engelli raporu, Başvuruyu yapan anne ya da babanın kendine ait İBAN ve banka hesap bilgilerini içeren belge, Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak, yapılacak sosyal araştırma ve inceleme sonucuna göre yürütülecektir.”

Başvuru yapamayacak aileler

Başvuru sahibi ailelerin gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacağı uygulamada; açık öğretimde okuyan öğrenciler için, uzaktan öğretim gören öğrenciler, ücretli değişim programında bulunan öğrenciler, 25 yaşından büyük olan öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, herhangi bir gelir getirici işte çalışan öğrencileri ile SGK kayıtlarında aktif çalışan olarak tespit edilen öğrenciler için aileleri başvuru yapamayacaklar. Yardım başvurusu esnasında istenen belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesi gerekirken, eksik veya geçersiz belge yüklenmesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacak. 31 Ekim tarihinde sona erecek başvurularda istenilen belgelerin eksiksiz getirilmesi sonrası Değerlendirme Komisyonu Kasım ayında başvuruları karara bağlayarak, hak sahiplerinin hesaplarına paraları yatıracak.

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İHA

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