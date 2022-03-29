Büyükşehirin 'Mutlu Evlilik Akademisi' tam not aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş. Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'nin düzenlediği 'Mutlu Evlilik Akademisi' programında dördüncü ve son hafta eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitim programı, vatandaşlar tarafından tam not aldı.

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  • 29.03.2022 10:57
  • Güncelleme: 29.03.2022 12:42
Büyükşehirin 'Mutlu Evlilik Akademisi' tam not aldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş. Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi’nin düzenlediği ‘Mutlu Evlilik Akademisi’ programında dördüncü ve son hafta eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitim programı, vatandaşlar tarafından tam not aldı.

Büyükşehir Belediyesi toplumsal değerlere, 7’den 70’e tüm vatandaşların eğitim ve gelişimine verdiği önem bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş.’nin yürüttüğü çalışmalarla eğitim ve kurslar alanında önemli hizmetlerini hayata geçirmeye devam ediyor. KAYMEK A.Ş. Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından ‘Mutlu Evlilik Akademisi’ eğitim programı düzenlendi. Dört haftalık eğitimleri kapsayan ‘Mutlu Evlilik Akademisi’ evlilik kurumunun sağlıklı bir şekilde kurulması, sürdürülebilmesi ve evlilik öncesi eğitimleri dördüncü ve son haftasında müftülük desteği ile düzenlendi. Eğlenceli ve dolu dolu geçen program boyunca vatandaşlar uzmanlardan toplumun temel yapı taşı olan aile üzerine önemli konularda eğitimler aldı. KAYMEK A.Ş. Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzmanlarınca verilen ‘Mutlu Evlilik Akademisi’ eğitimleri katılımcılardan tam not aldı.

Vatandaşlardan beğeni toplayan ‘Mutlu Evlilik Akademisi’ eğitimlerinin, yoğun ilgi ve talep üzerine yeniden düzenlenmesi planlanıyor.

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İHA

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