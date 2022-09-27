Büyükşehirden üniversite öğrencilerine rehberlik ve danışmanlık hizmeti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) kampüsünde rehberlik ve danışmanlık hizmeti başlattı. Üniversiteye yeni başlayan ve Kayseri'ye ilk defa gelen öğrenciler, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

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  • 27.09.2022 10:24
  • Güncelleme: 27.09.2022 11:10
Büyükşehirden üniversite öğrencilerine rehberlik ve danışmanlık hizmeti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) kampüsünde rehberlik ve danışmanlık hizmeti başlattı. Üniversiteye yeni başlayan ve Kayseri’ye ilk defa gelen öğrenciler, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Öğrenci dostu hizmet anlayışıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılına damga vuracak hizmetleri hayata geçiren Başkan Büyükkılıç, üniversite öğrencilerine yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede üniversiteye yeni başlayan öğrencilere danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilirken, öğrencilerin talep ve önerileri de kayıt altına alınarak anında Büyükşehir’in ilgili birimlerine iletiliyor. Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri Erciyes Üniversitesi Kampüsü içerisinde Mobil Beyaz Masa standında öğrencilere yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmeti başlattı. ‘Kayseri Büyükşehir Gençlerin Yanında’ sloganıyla başlatılan hizmet çerçevesinde üniversiteye yeni başlayan öğrencilere kentin tanıtımı ve imkânları ile ilgili rehberlik ve danışma hizmeti verilirken, ara sınıf öğrencileri de dâhil tüm öğrencilerin talep ve önerileri kayıt altına alınıyor. Uygulamada ayrıca Büyükşehir’in gençler ve öğrencilere yönelik hizmetleri de tanıtılırken, öğrencilere not defteri, kalem ve Kayseri’nin turizm haritası gibi hediyeler takdim ediliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin samimi ve güler yüzlü hizmetiyle karşılaşan, Kayseri’ye ilk defa gelen öğrenciler ve veliler, bu anlamlı uygulamaya tam not verdi.

Şehre Antalya’dan gelen Bekir Sipahi isimli vatandaş, kızının Erciyes Üniversitesi’ni kazandığını belirterek, “Bugün geldik. Okuldaki ilgiden de çok memnunuz, şuan buradaki ilgiden de çok memnunuz. KAYMEK’in ilgisinden de çok memnunuz. Teşekkür ediyoruz. Anadolu halkı her zaman böyledir. İlgilerine, alakalarına çok teşekkür ederim” dedi. Üniversite öğrencisi Aybüke Sipahi de Büyükşehir’in Çamaşır Yıkama Merkezi hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Erciyes Üniversitesi’ni kazandım. Çok beğendim. Gelmeden önce de çok araştırmıştım, kursları. Çamaşırların yıkandığını bilmiyordum mesela, çok iyi olmuş. Biz öğrencilerin çok büyük sıkıntıları bunlar. Çok mutlu olduk. İlgi alaka için çok teşekkürler” diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri hakkında bilgi aldıklarını ifade eden Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 5’inci sınıf öğrencisi Mustafa Atanaş ise, “Belediyemizin hizmetleri hakkında bilgi aldık. Gayet güzel. Kayseri’de beşinci yılımız. Gaziantepliyim ben, geldiğimiz yere kıyasla burasıda gayet iyi bir belediyecilik. Yeni yeni şeyler de oluyor zamanla. Teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 5’inci sınıf öğrencisi Enes Güvenç de belediyenin imkânlarını beğendiklerini söyleyerek, “Gerçekten altyapısı olsun, üstyapısı olsun her şey çok güzel. Su yardımı varmış, bunu bilmiyorduk. Çamaşır yardımı varmış. Onları da öğrendik. Belediye için düşüncelerimiz gerçekten olumlu” ifadelerini kullandı. Öğrenciler Atanaş ve Güvenç, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz, Memduh Başkana selamlar” dediler. Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi kampüsü içerisindeki rehberlik ve danışma hizmetine 7 Ekim Cuma 2022 mesai bitimine kadar devam edecek.

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İHA

Kayseri Gündem
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