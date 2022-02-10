Büyükşehirden sokak hayvanları için 48 ton mama desteği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kış ayında zorlu hava koşullarından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına şehrin çeşitli noktalarında kurulan 203 beslenme noktasında 25 ton kedi ve köpek maması bırakıldığını, ilçe belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve derneklere de 23 ton mama desteği verildiğini söyledi.

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  • 10.02.2022 11:28
  • Güncelleme: 10.02.2022 11:55
Büyükşehirden sokak hayvanları için 48 ton mama desteği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kış ayında zorlu hava koşullarından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına şehrin çeşitli noktalarında kurulan 203 beslenme noktasında 25 ton kedi ve köpek maması bırakıldığını, ilçe belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve derneklere de 23 ton mama desteği verildiğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini tüm hayvanlara sahip çıkarak gösteriyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından kış aylarında zorlu hava koşullarında sokak hayvanlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında şehrin farklı noktalarında kurulan beslenme alanlarına mama desteği ve kış aylarında barınması zorlaşan sokak hayvanlarına da barınma desteği sağlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada kentte sokak hayvanları başta olmak üzere tüm hayvanları, yaz-kış demeden sahipsiz bırakmadıklarını vurgulayarak, “Sokak hayvanları ve tüm hayvanların tedavi, beslenme ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması yönünde yaptığımız çalışmalar kesintiye uğramadan sürecek. Onlar bizim can dostlarımız” dedi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, sokak hayvanlarının beslenmesi amacıyla şehrin çeşitli noktalarında kurulan 203 beslenme noktasında 25 ton kedi ve köpek maması kullanıldığını belirten Büyükkılıç, “Kış şartlarının ağırlaşması nedeniyle şehir merkezi ve dış bölgelerde bulunan beslenme ve barınma ihtiyaçları zorlaşan bin 300 hayvan Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağında misafir ediliyor. Ayrıca barınak içerisinde özellikle kapalı alanların ve yavrulu bölümlerin iyileştirilmesi yapılarak, kapasitesi artırıldı ve imkânları genişletildi” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin titizlikle yürüttüğü sokak hayvanlarına sahip çıkılmasına yönelik çalışmalarda, ilçe belediyeleri ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne hayvan beslenmelerinde kullanılmak üzere 8 ton mama desteğinin yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşları, hayvansever dernekleri ile geçici hayvan görevlilerine de sokak hayvanlarının kullanımı için 15 ton mama yardımında bulunuldu.

Başkan Büyükkılıç’ın hassas yaklaşımı ve talimatları ile yürütülen çalışmalar ve desteklerle şehrin her bölgesinde hayvanların barınma, beslenme ve tedavilerine önemli katkı sağlanıyor.

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İHA

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